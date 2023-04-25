ابتداءً من الغد.. إغلاق عقبة شعار 4 أشهر للصيانة

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إغلاق عقبة شعار لمدة 4 أشهر اعتبارًا من يوم غد الأربعاء 1444/10/6 هـ، لتنفيذ حزمة من أعمال الصيانة على العقبة.

ودعت الهيئة، الجميع لاستخدام الطرق البديلة خلال فترة أعمال الصيانة مثل عقبة ضلع، وعقبة الجعدة، وعقبة التوحيد، وعقبة الصماء، وعقبة برمة.

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فترة الإغلاق اليومي

وأشارت إلى أن الإغلاق سيكون بشكل تام من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 6 صباحًا، مع السماح فقط للشاحنات بالعبور عبر عقبة شعار خلال الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.

وسيتم تنفيذ حزمة من أعمال الصيانة على العقبة، منها:

-أعمال كشط وسفلتة.

-تنفيذ حواجز خرسانية.

-شرائح عاكسة.

-دهان الأنفاق والمشآت القائمة.

-تركيب لوحات إرشادية.

-عمل طبقة مقاومة للانزلاق.

-تنفيذ مواقف طارئة.

يذكر أن هذه الأعمال تأتي بهدف رفع مستوى السلامة على العقبة، ورفع جودة الطريق، وهو الأمر الذي سيسهم في تمكين الحركة السياحية في المنطقة.

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