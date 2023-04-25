رابط التقديم.. “جونز هوبكنز أرامكو” يطرح وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية
1- أخصائي أشعة.
2 – معالج إشعاعي أول.
3 – كبير فنيي تخطيط القلب.
4 – جراح عام ، جراحة المسالك البولية.
5 – أخصائي اتصالات.
6 – جراح الأوعية الدموية.
7 – أخصائي الغدد الصماء لدى الأطفال.
8 – أخصائي اتصالات أول.
9 – جراح الصدر.
11 – مستشار الصحة العقلية المتقدم.
12 – مستشار مساعد للصحة العقلية.
13 – كبار طبيب الجرعات.
14 – أخصائي أعمال – تخطيط.
15 – أخصائي التخدير.
16 – طبيب عام ، الأشعة.
17 – أخصائي علم الأمراض.
18 – طبيب التخدير العام.
19 – طبيب أطفال عام.
20 – كبار محلل الأعمال.
21 – والمزيد …
طريقة التقديم
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).