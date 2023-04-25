رابط التقديم.. “جونز هوبكنز أرامكو” يطرح وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

1- أخصائي أشعة.

2 – معالج إشعاعي أول.

3 – كبير فنيي تخطيط القلب.

4 – جراح عام ، جراحة المسالك البولية.

5 – أخصائي اتصالات.

6 – جراح الأوعية الدموية.

7 – أخصائي الغدد الصماء لدى الأطفال.

8 – أخصائي اتصالات أول.

9 – جراح الصدر.

11 – مستشار الصحة العقلية المتقدم.

12 – مستشار مساعد للصحة العقلية.

13 – كبار طبيب الجرعات.

14 – أخصائي أعمال – تخطيط.

15 – أخصائي التخدير.

16 – طبيب عام ، الأشعة.

17 – أخصائي علم الأمراض.

18 – طبيب التخدير العام.

19 – طبيب أطفال عام.

20 – كبار محلل الأعمال.

21 – والمزيد …

طريقة التقديم

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).