الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
رابط التقديم.. “جونز هوبكنز أرامكو” يطرح وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
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رابط التقديم.. “جونز هوبكنز أرامكو” يطرح وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

رابط التقديم.. “جونز هوبكنز أرامكو” يطرح وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

رابط التقديم.. “جونز هوبكنز أرامكو” يطرح وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
٠٣:٣٣:١١ م، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

1- أخصائي أشعة.

2 – معالج إشعاعي أول.

3 – كبير فنيي تخطيط القلب.

4 – جراح عام ، جراحة المسالك البولية.

5 – أخصائي اتصالات.

6 – جراح الأوعية الدموية.

7 – أخصائي الغدد الصماء لدى الأطفال.

8 – أخصائي اتصالات أول.

9 – جراح الصدر.

11 – مستشار الصحة العقلية المتقدم.

12 – مستشار مساعد للصحة العقلية.

13 – كبار طبيب الجرعات.

14 – أخصائي أعمال – تخطيط.

15 – أخصائي التخدير.

16 – طبيب عام ، الأشعة.

17 – أخصائي علم الأمراض.

18 – طبيب التخدير العام.

19 – طبيب أطفال عام.

20 – كبار محلل الأعمال.

21 – والمزيد …

طريقة التقديم

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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