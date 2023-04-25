الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
رئيس دولة يصاب بـ كورونا للمرة الثالثة
شاهد.. السيول تجري غرب القصيم والبردية تغطي أبها في عسير
ابتداءً من الغد.. إغلاق عقبة شعار 4 أشهر للصيانة
رابط التقديم.. “جونز هوبكنز أرامكو” يطرح وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
عاجل.. بشرى سارة من “أسواق عبد الله العثيم”
دراسة: هذا ما يفعله “الجوز” في عقل المراهقين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

رئيس دولة يصاب بـ كورونا للمرة الثالثة

رئيس دولة يصاب بـ كورونا للمرة الثالثة

رئيس دولة يصاب بـ كورونا للمرة الثالثة
٠٣:٣٩:٤٠ م، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كوفيد-19 للمرة الثالثة.

وأضاف لوبيز أوبرادور البالغ من العمر 69 عامًا، أنه سيخلد للراحة لبضعة أيام على الرغم من أن حالته ليست بالخطيرة.

أعراض بسيطة

وأبلغ الرئيس الذي سبق وأن تعرض لأزمة قلبية خطيرة في عام 2013، عن أعراض بسيطة من كلتا النوبتين السابقتين من كوفيد-19 في ذروة الجائحة.

وكتب على حسابه الرسمي على “تويتر”: “ليس الأمر خطيرًا.. قلبي 100 بالمئة”، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وأشار إلى أن وزير الداخلية آدان أوجوستو لوبيز سيحل محله في المؤتمر الصحفي الصباحي المعتاد.

وفي يناير 2022، خضع لوبيز أوبرادور لقسطرة قلبية وتبين أنه بصحة جيدة.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. توصيات جديدة من “الصحة العالمية” بشأن لقاحات كورونا

مفاجأة جديدة يكشفها العلماء حول مصدر فيروس كورونا

الكلمات الدلالية:
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور فيروس كورونا فيروس كوفيد 19 قسطرة قلبية

مواد ذات صلة

المزيد
«العمل» تتوعد: إجراءات رادعة ضد أي مخالف بعد تداول فيديو «حارس الأمن»

«العمل» تتوعد: إجراءات رادعة ضد أي مخالف بعد تداول فيديو «حارس الأمن»

١١:٥٣ ص، السبت، ١٥ يوليو ٢٠١٧
«الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية «باردة ممطرة» الأسبوع المقبل

«الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية «باردة ممطرة» الأسبوع المقبل

٠١:٠٢ م، الخميس، ١٢ نوفمبر ٢٠١٥
تفاعلاً مع «تواصل».. أمانة الرياض تؤمن تحويلة بدون علامات في شارع «سبأ»

تفاعلاً مع «تواصل».. أمانة الرياض تؤمن تحويلة بدون علامات في شارع «سبأ»

٠٦:٢٠ م، الجمعة، ٠٥ فبراير ٢٠١٦
روسيا تحظر بث قناة «يورونيوز» الأوروبية

روسيا تحظر بث قناة «يورونيوز» الأوروبية

٠٦:١٨ م، الثلاثاء، ٢٢ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *