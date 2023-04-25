رئيس دولة يصاب بـ كورونا للمرة الثالثة

تواصل – وكالات:

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كوفيد-19 للمرة الثالثة.

وأضاف لوبيز أوبرادور البالغ من العمر 69 عامًا، أنه سيخلد للراحة لبضعة أيام على الرغم من أن حالته ليست بالخطيرة.

أعراض بسيطة

وأبلغ الرئيس الذي سبق وأن تعرض لأزمة قلبية خطيرة في عام 2013، عن أعراض بسيطة من كلتا النوبتين السابقتين من كوفيد-19 في ذروة الجائحة.

وكتب على حسابه الرسمي على “تويتر”: “ليس الأمر خطيرًا.. قلبي 100 بالمئة”، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وأشار إلى أن وزير الداخلية آدان أوجوستو لوبيز سيحل محله في المؤتمر الصحفي الصباحي المعتاد.

وفي يناير 2022، خضع لوبيز أوبرادور لقسطرة قلبية وتبين أنه بصحة جيدة.

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