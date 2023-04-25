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شاهد.. السيول تجري غرب القصيم والبردية تغطي أبها في عسير
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شاهد.. السيول تجري غرب القصيم والبردية تغطي أبها في عسير

شاهد.. السيول تجري غرب القصيم والبردية تغطي أبها في عسير

شاهد.. السيول تجري غرب القصيم والبردية تغطي أبها في عسير
٠٣:٣٧:٥٧ م، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط حالة من الطقس غير المستقر وتساقط أمطار غزيرة، جرت اليوم الثلاثاء، السيول كالأنهار شرق الفوارة غرب منطقة القصيم.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة بالقصيم بالتزامن مع تكون بردية قوية غطت أبها في منطقة عسير.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأدت الحالة إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

تحذير عاجل بضرورة الابتعاد عن هذه الأماكن

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

وحذرت من السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، وشددت على الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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