شاهد.. السيول تجري غرب القصيم والبردية تغطي أبها في عسير

تواصل – فريق التحرير:

وسط حالة من الطقس غير المستقر وتساقط أمطار غزيرة، جرت اليوم الثلاثاء، السيول كالأنهار شرق الفوارة غرب منطقة القصيم.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة بالقصيم بالتزامن مع تكون بردية قوية غطت أبها في منطقة عسير.

🔴 فيديو

سيل شرق الفوارة غرب #القصيم

الثلاثاء ٥ شوال ١٤٤٤هـ

25 إبريل 2023م

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. pic.twitter.com/8gRyrAWFIg — طقس (@tqqs) April 25, 2023

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأدت الحالة إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

🔴 فيديو

بردية باحة ربيعة

شمال غرب #ابها

الثلاثاء ٥ شوال ١٤٤٤هـ

25 إبريل 2023م

من | سعيد مشهور

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. pic.twitter.com/dqTxvfJuDJ — طقس (@tqqs) April 25, 2023

تحذير عاجل بضرورة الابتعاد عن هذه الأماكن

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

🔴 فيديو

سيل شرق الفوارة غرب #القصيم

الثلاثاء ٥ شوال ١٤٤٤هـ

25 إبريل 2023م

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. pic.twitter.com/8gRyrAWFIg — طقس (@tqqs) April 25, 2023

وحذرت من السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، وشددت على الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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