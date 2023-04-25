ارتفاع ضحايا انفجاري باكستان إلى 15 قتيلاً و60 جريحًا

تواصل – وكالات:

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي وقع الليلة الماضية في مركز لقوة مكافحة الإرهاب شمال غرب باكستان إلى 15 قتيلاً، وأكثر من 60 مصابًا.

وأشار مسؤولون محليون إلى أن قوة مكافحة الإرهاب تابعة للشرطة في بلدة “كبل” بمنطقة وادي سوات.

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انفجارين بمبنى شرطة مكافحة الإرهاب

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الباكستانية، مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 45 آخرين في انفجارين بمبنى شرطة مكافحة الإرهاب بوادي سوات في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

وأوضحت الشرطة أن الحصيلة الأخيرة للانفجارين شملت مقتل ما لا يقل عن 12 شرطيًا وإصابة أكثر من 60 آخرين.

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غموض طبيعة الانفجارين

وعقب الحادثة، وصفت وسائل إعلام محلية الانفجارين بأنهما “عمل انتحاري”، لكن الشرطة قالت لاحقًا في بيان، إن “طبيعة الانفجارين لم يتم التأكد منها بعد”.

وفي اتصال هاتفي مع الأناضول، قال شوكت عباس، رئيس قسم مكافحة الإرهاب بالإقليم، إن “التحقيقات الأولية تشير أن الانفجارين ليسا هجومًا أو عملية انتحارية”.

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انفجار مخزن للذخيرة

وأضاف أن “الانفجارين قد يكونا ناجمان عن مخزن للذخيرة” بمركز الشرطة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجارين.

ويضم مجمع الشرطة بالإقليم مركزا لشرطة منطقة كابال ومقرا لقوات الشرطة الاحتياطية، لكن الضرر الرئيسي وقع بمبنى إدارة مكافحة الإرهاب، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.