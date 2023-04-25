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عاجل.. بشرى سارة من “أسواق عبد الله العثيم”
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عاجل.. بشرى سارة من “أسواق عبد الله العثيم”

عاجل.. بشرى سارة من “أسواق عبد الله العثيم”

عاجل.. بشرى سارة من “أسواق عبد الله العثيم”
٠٣:١٢:١١ م، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفع سهم شركة أسواق عبدالله العثيم، المدرج ضمن تجزئة الأغذية بالسوق، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، وسجل أعلى سعر منذ الإدراج، عند 149.80 ريال.

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تداول السهم على ارتفاع بنسبة 7%

وخلال جلسة اليوم، تم تداول السهم على ارتفاع بنسبة 7%، وسط تداولات بلغت نحو 130 ألف سهم، حتى الآن.

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ارتفاع عدد أسهم الشركة إلى 900 مليون سهم

وأعلنت الشركة اليوم عن توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد للسهم ليرتفع عدد أسهم الشركة من 90 مليون سهم إلى 900 مليون سهم.

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يذكر أن الشركة تأسست في عام 1980، وأدرجت في السوق المالية السعودية بتاريخ 14 يوليو 2008.

وتعمل الشركة في مجال تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وغير الغذائية والأسماك واللحوم والأدوات المنزلية، كما أن لها العديد من الفروع في كافة المناطق بالمملكة.

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