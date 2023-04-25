“الأمم المتحدة”: 15 مليون سوداني بحاجة إلى دعم إنساني

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الأمم المتحدة، أن ما لا يقل عن 15 مليون سوداني، أصبحوا في حاجة إلى دعم إنساني عاجل.

وأكدت وكالة الأمم المتحدة للاجئين، أن عمليات النزوح في السودان إلى الحدود مستمرة.

وأعلن مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، أنه اضطر لتقليص وجوده بمناطق الاشتباكات في السودان.

رغم الهدنة.. أرتال الدعم السريع تتحرك نحو الخرطوم

فيما صرح الجيش السوداني، بأنه رصد تحركات لأرتال عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع نحو العاصمة متجهه من غرب السودان.

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وأضاف أن مجموعات الدعم السريع تحاول استغلال الهدنة لإنقاذ موقفها العملياتي المتدهور، وأنها نشرت القناصة في مناطق متفرقة من الخرطوم والولايات.

12 ألف لاجئ من السودان عبر الحدود

كما رصدت وكالة الأمم المتحدة للهجرة، 12 ألف لاجئ من السودان عبر الحدود، مؤكدة أن لديها خطط الاستجابة الإنسانية للاجئين في السودان جاهزة للتنفيذ، وأنها تحشد المواد الغذائية والطبية لإغاثة اللاجئين في السودان.

وقالت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي: إن استكمال الانتقال لحكم مدني هو المخرج من أزمة السودان، مؤكدة أنه يجب توظيف الهدنة بالسودان في إعادة الخدمات والمستشفيات.

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ودعا مجلس التعاون الخليجي، طرفي النزاع في السودان إلى وقف العمليات العسكرية وضبط النفس إلى أقصى درجة.

يأتي هذا في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية السودانية، التزام الدولة بالهدنة وحرصها على حماية المدنيين، وأن مجموعات الدعم السريع تحولت إلى مليشيات إرهابية ضالعة في ترويع وقتل المدنيين.

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