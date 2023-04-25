“واتساب” يتوقف عن العمل على هذه الأجهزة.. قريبًا

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كشفت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن تطبيق “واتساب” سيتوقف عن العمل على العديد من الأجهزة المزودة بأنظمة أندرويد القديمة.

ولن يعمل التطبيق على الهواتف والأجهزة الذكية التي تحوي أنظمة تشغيل أقدم من Android 5.0 التي أطلقت عام 2014، أي أن التطبيق لن يعمل مع الأجهزة المزودة بأنظمة Android 4.4 KitKat.

ويرى بعض المبرمجين أن هذه الخطوة من القائمين على “واتساب” هدفها تحسين قدرات التطبيق، وتزويده بميزات جديدة بما فيها ميزات الأمان. وبالإضافة إلى نسخة “واتساب” الاختبارية المخصصة لأجهزة أندرويد يتم اختبار نسخة من التطبيق مخصصة لأنظمة iOS أيضًا، وزودت هذه النسخة برموز تعبيرية جديدة، وبعض الميزات التي تعزز خصوصية البيانات.

في وقت سابق، بدأ تطبيق التواصل الفوري “واتساب” في طرح عدة مزايا جديدة لتعزيز أمن المستخدمين.

وتستهدف المزايا الجديدة حماية المستخدمين مما يعرف بـ “SIM Jacking”، وهو نوع من الجرائم الإلكترونية يقوم خلالها المجرمون بالاستيلاء على شريحة الهاتف، ومن ثم إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل.

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الهندسة الاجتماعية

كما يسعى “واتساب” إلى مكافحة ما يعرف بـ”الهندسة الاجتماعية”، وهي هجمات إلكترونية تتم عبر اختراق البريد الإلكتروني.

وسيلاحظ المستخدم عندما يقوم بتحميل التطبيق على هاتفه الجديد، أن “واتساب” يطرح عليه عدة أسئلة وطلبات، مثل أن يطلب منه استخدام الهاتف القديم لتأكيد أنه يريد نقل الحساب إلى هاتف جديد.

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مخاوف من عدم الوصول إلى الحساب مجددًا

لكن البعض قد يقلق من احتمال أن يقفل عليهم باب الوصول إلى الحساب مجددًا، وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية”.

وفي حال لم يتمكن المستخدم من الوصول إلى هاتفه القديم، لأي سبب كان، فبوسعه مطالبة “واتساب” بإرسال كلمة مرور لمدة ثوان.

وقال متحدث باسم “واتساب” لموقع “engadget” التقني، إن حماية الحساب سيتفعّل فقط في حالة اكتشفت الشركة وجود محاولة تسجيل مشبوهة.

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