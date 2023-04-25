ظهر اليوم.. شاهد السيول تجري أنهارًا باتجاه وسط المدينة

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للحالة المطرية والرياح والبرد، جرت اليوم السيول أنهارًا على وادي العقيق المبارك، وتجاوزت ميقات ذو الحليفة في أبيار علي باتجاه وسط المدينة المنورة.

السيول تتجاوز ميقات “ذو الحليفة” إلى وسط المدينة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل لاجتماعي، كيف جرى وادي العقيق المبارك، وتجاوزت ميقات ذو الحليفة في أبيار علي وسط المدينة، مع انخفاض درجات الحرارة.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

تحذير عاجل بضرورة الابتعاد عن هذه الأماكن

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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وحذرت من السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، وشددت على الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.