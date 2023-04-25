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خلال لحظات.. أسرع طريقة لتنقية الماء واكتشاف المواد الضارة
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خلال لحظات.. أسرع طريقة لتنقية الماء واكتشاف المواد الضارة

خلال لحظات.. أسرع طريقة لتنقية الماء واكتشاف المواد الضارة

خلال لحظات.. أسرع طريقة لتنقية الماء واكتشاف المواد الضارة
٠٢:٠٥:١٨ م، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال ألبرت أويون، مدير شركة “النظم الحيوية التطبيقية”، إنه تم ابتكار طريقة جديدة لتنقية المياه، وإمكانية استخدامها في خزانات المياه والآبار وغيرها.

وأوضح أن علماء كراسنودار ابتكروا طريقة جديدة يمكنها خلال خمس دقائق الكشف عن المواد الضارة في الماء. بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف: “تمكن فريقنا العلمي من ابتكار نظام سريع للكشف عن المواد الضارة (السامة) في الماء. وتكمن ميزة هذه التكنولوجيا باستخدام قرص جاف قطره 3-5 ملم فيه جميع مكونات خليط التفاعل (إنزيمات – لوسيفيراز وغيرها)”.

المواد الضارة

وتابع: “يعتمد مستوى سطوع الكاشف على كمية المواد الضارة في الماء: فكلما زاد تلوث الماء، قل اللمعان. وتظهر النتيجة في غضون خمس دقائق فقط “.

وقال إنه تستخدم في الاختبارات الأخرى أنظمة حيوية أو بكتيريا مجمدة، يجب إذابتها وتخفيفها ما يجعل العملية معقدة وطويلة.

وواصل: “ستكون هذه الطريقة بعد بداية انتاجها بالسلسلة غير مكلفة وسهلة الاستخدام، حيث سيتمكن الشخص بواسطتها خلال فترة قصيرة جدا من تحديد المواد الضارة في خزانات المياه والابار ومصادر مياه الشرب والتربة”.

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