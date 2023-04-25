خلال لحظات.. أسرع طريقة لتنقية الماء واكتشاف المواد الضارة

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قال ألبرت أويون، مدير شركة “النظم الحيوية التطبيقية”، إنه تم ابتكار طريقة جديدة لتنقية المياه، وإمكانية استخدامها في خزانات المياه والآبار وغيرها.

وأوضح أن علماء كراسنودار ابتكروا طريقة جديدة يمكنها خلال خمس دقائق الكشف عن المواد الضارة في الماء. بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.