مجلس التعاون الخليجي يُشيد بجهود المملكة لإجلاء الرعايا من السودان

تواصل – فريق التحرير:

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، بالدور الدبلوماسي واللوجستي الكبير الذي قدمته المملكة.

وذلك في عملية إجلاء رعاياها ورعايا عددٍ من الدول الخليجية والشقيقة والصديقة، وعددٍ من المدنيين والدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين.

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وأعرب الأمين العام عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

عمليات إجلاء الرعايا تمت بكل يسر وسهولة

وذلك على توجيهاتهما ومتابعتهما المباشرة لعملية إجلاء الرعايا، التي تمت بكل يسر وسهولة، حتى وصولهم بسلام وأمان لمدينة جدة، وتوفير الاحتياجات كافة لهم تمهيداً لمغادرتهم إلى أوطانهم.

جهود دبلوماسية متواصلة لحل الأزمة السودانية

كما ثمن معالي الأمين العام، الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي تبذلها المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في حل الأزمة السودانية.

وكذلك التواصل مع الأطراف المتنازعة كافة للوصول لحل شامل وسلمي ضمن سياق الاتفاق السياسي الإطاري.

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وجدد الدعوة لطرفي النزاع لوقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق وضمان أمنه واستقراره والحفاظ على مكتسباته ومقدراته.