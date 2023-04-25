بعد إسلامه.. الملاكم الأمريكي “أندرو تيت”: الحكومة البريطانية تحاربني

تواصل – فريق التحرير:

بعد أن نُقل إلى الإقامة الجبرية في شهر إبريل الجاري، قال أندرو تيت، بطل العالم في رياضة الكيك بوكسينج سابقًا، إن الحكومة البريطانية تخوض حملة ضده تستهدف حظره وتجريمه.

ويخضع تيت للإقامة الجبرية، وذلك بعد أن ألغت محكمة رومانية طلب الادعاء بإبقائه رهن الاحتجاز لدى الشرطة حتى أواخر إبريل.

وأضاف تيت الذي أعلن إسلامه في العام الماضي، وأصبح أحد المؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي في العالم عبر موقع “تويتر”: “تم وضعي في السجن لكن لو أنّي قطعت (…) وارتديت فستانًا وطلبت من الرجال أن يفعلوا الشيء نفسه، فلن يُنظر إلي على أنني سام في أذهان الشباب”.

وظل تيت وشقيقه تريستان، وامرأتان رومانيتان من المشتبه فيهما، رهن الاحتجاز لدى الشرطة في رومانيا منذ 29 ديسمبر، على خلفية تحقيقات معهم للاشتباه في الاتجار بالبشر والاغتصاب وتشكيل عصابة إجرامية لاستغلال النساء جنسيًا، وهو ما ينفيه كلا الشقيقين.

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الحملة ضد الملاكم الشهير

وبرر الملاكم الشهير ما يتعرض له بسبب آرائه، قائلاً: “لأنني أخبر الشباب أن يسألوا كل شيء، ويعملوا بجد، ويذهبوا إلى صالة الألعاب الرياضية، ويصبحوا أثرياء قدر الإمكان، ولا يستقيلوا أبدًا، ويحترموا أنفسهم، وأن كل الألم يستحق العناء في النهاية”.

وأردف: “أنا ممنوع من المناقشة في المدارس حول العالم. لدى الحكومة البريطانية حملة نشطة ليس فقط لحظري، ولكنها تخطط لتجريمي بسبب خطاب الكراهية”.

وأكمل تيت: “أنا ممنوع من جميع وسائل التواصل الاجتماعي تقريبًا”، قائلاً إن الحكومة البريطانية منعته من امتلاك حساب مصرفي، فضلاً عن منعه من استخدام تطبيقات “إير بي إن بي” و”أوبر” و”ديسكورد” و”سبوتيفاي”، وأي تطبيق على متجر التطبيقات.

ومضى تيت في تفسير ما يتعرض له حاليًا، قائلاً: “من الواضح جدًا أن الأشخاص الذين هم ضدي يخافون من أنني أقوم بتعليم الرجال ليكونوا رجالًا صالحين. إنهم يخشون أن أكون مؤثرًا للغاية لأنهم لا يريدون مني مساعدة الرجال على أن يكونوا جيدين”.

واعتبر أن “الامتداد المنطقي هو أن أعدائي هم ببساطة أشرار. إنه خيرُ مقابل شر. إنه الله على الشيطان. إنها المعركة من أجل الإنسانية”.

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إسلام أندرو تيت

واكتسب تيت شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن تم حظر حسابه على موقع تويتر لنشره تغريدة قال فيها: “إنه يتعين على النساء تحمل المسؤولية عند تعرضهن للاعتداء الجنسي”.

وقد أُعيد تفعيل حسابه على تويتر بعد ذلك إذ لديه نحو 5.5 مليون متابع.

يذكر أن تيت، وهو بريطاني مولود في الولايات المتحدة، خاض نزالات كلاعب كيك بوكسنج محترف وفاز بألقاب عالمية.

وتوجهت الأنظار نحوه بقوة في أكتوبر الماضي، بعد أن نشرت صورة له وهو يصلي في أحد المساجد.

وقال تيت في التغريدة التي نقلها موقع “سبورتس كيدا” الإنجليزي: “لهذا السبب أنا مسلم، أي مسيحي يؤمن بالخير ويفهم الحرب الحقيقية ضد الشيطان يجب أن يتحول”.

وأتم تيت تغريدته بآية قرآنية كتبها باللغة الإنجليزية: “فاصبر إن وعد الله حق”.