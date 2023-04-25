عاجل.. طرح وحدات سكنية جديدة في جدة.. بادر بحجز وحدتك الآن

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة رتال للتطوير العمراني عن توقيع اتفاقية تطوير أراض مشروطة مع الشركة الوطنية للإسكان لتطوير فلل سكنية ضمن المخطط الرئيس لمشروع شرق البحيرات بمدينة جدة.

معلومات عن المشروع

1- القيمة الإجمالية للمشروع تقدر بـ 418.31 مليون ريال شامله قيمة الأرض.

2- مدة الاتفاقية 42 شهرًا ميلاديًا من تاريخ التوقيع.

3- الصفقة تتضمن أراضي سكنية بإجمالي مساحة 98.1 ألف مترمربع ضمن المخطط الرئيس لمشروع شرق البحيرات.

أما عن مصادر التمويل، أوضحت الشركة أنه سيتم تمويل المشروع بشكل رئيس بالاعتماد على نظام البيع على الخارطة وجزئيًا على التمويل الذاتي.

وأكدت أن تاريخ البدء في تنفيذ المشروع سيكون من اليوم التالي لإستلام الأرض من الشركة الوطنية للإسكان..

حيث سوف تبدأ مبيعات المشروع بعد استكمال إجراءات الحصول على رخصة البيع على الخارطة للمشروع.

وقالت الشركة إنه تم الدخول في هذه الاتفاقية للاستفادة من موقع وخصائص المخطط الرئيس لمشروع شرق البحيرات.

حيث تهدف شركة رتال للتطوير العمراني إلى تطوير القطع السكنية بالكامل لتوفير فلل سكنية متنوعة المساحات تلبي رغبات واحتياجات عملاء المشروع.

الصفقات السكنية

في سياق متصل، كشف تقرير الوطنية للإسكان، عن تسجيل 1.892 مليون صفقة سكنية عام 2022، بنسبة نمو 89%، مقارنة بعام 2021، الذي شهد تسجيل مليون صفقة سكنية.

وارتفعت الصفقات التجارية بنسبة 80%، بإجمالي 471.867 ألف صفقة تجارية، مقارنة بعام 2021 الذي سجل 261.317 ألف صفقة تجارية.

وفي الإجمالي، ارتفعت الصفقات الإيجارية السكنية والتجارية، في العام الماضي 81%، حيث بلغت قيمتها المالية 76 مليار ريال.

وفي وقت حققت الصفقات الإيجارية المبرمة في الشبكة نموًا بنسبة 87%.

وبلغ إجمالي الصفقات 2.363 مليون صفقة إيجارية، مقارنة بعام 2021 التي بلغت 1.261 مليون صفقة إيجارية.

وسجلت مكاتب الوساطة العقارية المنفذة للصفقات الإيجارية نموًا بنسبة 20%، والتي بلغت 21.576 ألف مكتب وسيط عقاري العام الماضي.

وتصدرت الشقق الصفقات السكنية المنفذة حسب نوع الوحدة بـ1.719 مليون صفقة منفذة بـ90%.

وحلت صفقات الأدوار ثانيًا بإجمالي 95.932 ألف صفقة بـ53%، وصفقات الفلل ثالثًا، بإجمالي 46.870 ألف صفقة بـ50%، وفقًا لصحيفة “الوطن”.

اقرأ أيضًا:

صندوق الاستثمارات يخصص 30% من الأراضي للوحدات السكنية

الصفقات التجارية

واستحوذت المحلات على النصيب الأكبر من الصفقات التجارية، والتي بلغت 297 ألف صفقة تجارية بـ88%، والمكاتب ثانيًا بإجمالي 44.9 ألف صفقة تجارية بـ62%.

وحلت المعارض ثالثًا بإجمالي 36 ألف صفقة تجارية، وسجلت أعلى نمو بـ162%، مقارنة بعام 2021 التي بلغت صفقاتها التجارية 13.8 ألف صفقة تجارية.

اقرأ أيضًا:

“الوطنية للإسكان” 1.892 مليون صفقة سكنية في 2022