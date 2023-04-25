تحذير عاجل من “الدفاع المدني”: عواصف وأمطار على هذه المناطق حتى المساء

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على عدد من مناطق المملكة حتى المساء.

ودعت إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من عواصف رعدية وهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

تحذير من أمطار وعواصف مثيرة للأتربة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة 10 مساءً، تشمل ” أضم وميسان والطائف”.

تحذير من أمطار وعواصف على المدينة المنورة

وأضافت أن التحذير من العواصف والأمطار، يشمل أجزاء من منطقة المدينة المنورة ومحافظات” المهد والحناكية”.

وبينت أن التحذير يشمل أجزاء من منطقة جازان ومحافظات “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب”.

وأشارت إلى أنه بناءً على توقعات مركز الأرصاد، فإن منطقة عسير تتعرض لأمطار غزيرة وعواصف تشمل “أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والعرين وبيشة وتثليث وطريب”.

الدفاع المدني يطالب بالابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول

وشــددت الدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عــن أمــاكــن تجمُّــع الســـيــول.

وحذرت من عدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

الدفاع المدني يدعو إلى الحذر من حوادث المسابح

كما حذرت من حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون، وعدم ترك الأطفال أو من لا يجيدون السباحة الاقتراب منها.

ضرورة اتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات

وشددت على اتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وأهابت الدفاع المدني بضرورة توفير أدوات السلامة مثل أطواق النجاة والأرضيات المانعة للانزلاق على الحواف، وعدم ترك الأطفال بمفردهم في أحواض السباحة ووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم.

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