بعد هدنة الـ 72 ساعة.. مقترح لجمع طرفي النزاع بالسودان في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

كشف الكاتب السياسي محمد جميل، أنه بعد هدنة الـ 72 ساعة، فإن هناك مقترحًا لجمع طرفي النزاع بالسودان في الرياض.

جمع طرفي النزاع بالسودان في الرياض

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن مقترحًا لجمع طرفي النزاع بالسودان في الرياض، بدأ الحديث عنه خاصة بعد الهدنة وترتيب الأوضاع واستقرارها في السودان.

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية السودانية، التزام الدولة بالهدنة وحرصها على حماية المدنيين، محذرة من استغلال الدعم السريع للهدنة في نشر قواتها.

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وأدانت نهج الدعم السريع في استهداف السفراء والدبلوماسيين، مؤكدة التزام الدولة بالهدنة وحرصها على حماية المدنيين.

الخرطوم ملتزمة بالهدنة الإنسانية ووقف القتال

وبينت الوزارة أن استجابة قيادة الجيش للهدنة تؤكد حرصها على حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، مشددة على التزام الخرطوم بالهدنة الإنسانية ووقف القتال.

المملكة تتوسط في هدنة لمدة 72 ساعة

ومنتصف ليلة أمس، أعلن الجيش السوداني، على هدنة لمدة 72 ساعة بناء على وساطة سعودية أمريكية.

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وأوضح الجيش السوداني، أنه يشترط وقف المتمردين لكافة الأعمال العدائية والالتزام بمتطلبات الهدنة، وأنه يشرف على حركة وصول رعايا الدول.

المملكة تواصل إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة

وكشف وزير الخارجية، أن المملكة تواصل مع الأشقاء بالسودان تأمين ممرات آمنة لعمليات الإجلاء، وتسعى لإجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان.

مقتل 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح

وتسببت المعارك منذ 15 من إبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات.

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