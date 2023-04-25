أخبار السعودية.. إيداع دعم سكني وتنبيه من حساب المواطن ومواعيد الدوام الصيفي بالمدارس
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة صباحا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
توضيح عاجل من سكني بشأن إيداع الدعم الشهري
أصدر برنامج سكني، توضيحًا بشأن إيداع الدعم الشهري (لشهر إبريل) في حسابات المستفيدين، ردًا على العديد من التساؤلات بهذا الخصوص.
تنبيه مهم من حساب المواطن حول دفعة شهر مايو
أعلن حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة الجديدة (66) لشهر مايو في حسابات المستفيدين.
التسجيل ببرنامج تشغيل القطارات بـ”التقني للخطوط الحديدية” ينتهي اليوم
كشف المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن استمرار باب التسجيل في برنامج تشغيل القطارات والمحطات والعمل لدى شركة سار.
“تعليم المدينة” يعلن مواعيد الدوام الصيفي للفصل الدراسي الثالث
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة مواعيد دوام التوقيت الصيفي للمتبقي من الفصل الدراسي الثالث ابتداء من الأربعاء القادم الموافق 1444/10/06هـ .
فيديو مؤثر.. جاء إلى المسجد شاكيًا وخرج منه مسلمًا!
حضر إلى المسجد ليشتكي من صوت صلاة العيد المرتفع، لكنه خرج منه مسلمًا.
هذا ليس سيناريو من الخيال، وإنما واقع جسده مسن أسترالي أزعجته أصوات المسلمين أثناء صلاة عيد الفطر بأحد مساجد ضاحية أروندل بمدينة جولد كوست بأستراليا.
تجاوبًا مع مغرد.. وزير الشؤون الإسلامية يتخذا هذا القرار
تجاوب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مع طلب لأحد المغردين، بتغيير اسم جامع “الأربع منارات” بمكة المكرمة إلى جامع عمر بن الخطاب.
جيش السودان: وافقنا على هدنة بعد وساطة سعودية
أعلن الجيش السوداني، أنه وافق، صباح اليوم الثلاثاء، على هدنة لمدة 72 ساعة بناء على وساطة سعودية أمريكية.
“الأرصاد” يتوقع أمطارا رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول بعدة مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.
“مدني المدينة” يُنقذ شخصًا احتجزه السيل.. وهذه العقوبة بانتظاره
أنقذ الدفاع المدني بالمدينة المنورة، شخصًا احتُجز في سيل داخل مركبة بعد أن غامر باختراق السيول رغم المخاطر.