أخبار السعودية.. إيداع دعم سكني وتنبيه من حساب المواطن ومواعيد الدوام الصيفي بالمدارس

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة صباحا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أصدر برنامج سكني، توضيحًا بشأن إيداع الدعم الشهري (لشهر إبريل) في حسابات المستفيدين، ردًا على العديد من التساؤلات بهذا الخصوص.

أعلن حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة الجديدة (66) لشهر مايو في حسابات المستفيدين.

كشف المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن استمرار باب التسجيل في برنامج تشغيل القطارات والمحطات والعمل لدى شركة سار.

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة مواعيد دوام التوقيت الصيفي للمتبقي من الفصل الدراسي الثالث ابتداء من الأربعاء القادم الموافق 1444/10/06هـ .

حضر إلى المسجد ليشتكي من صوت صلاة العيد المرتفع، لكنه خرج منه مسلمًا.

هذا ليس سيناريو من الخيال، وإنما واقع جسده مسن أسترالي أزعجته أصوات المسلمين أثناء صلاة عيد الفطر بأحد مساجد ضاحية أروندل بمدينة جولد كوست بأستراليا.

تجاوب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مع طلب لأحد المغردين، بتغيير اسم جامع “الأربع منارات” بمكة المكرمة إلى جامع عمر بن الخطاب.

أعلن الجيش السوداني، أنه وافق، صباح اليوم الثلاثاء، على هدنة لمدة 72 ساعة بناء على وساطة سعودية أمريكية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

أنقذ الدفاع المدني بالمدينة المنورة، شخصًا احتُجز في سيل داخل مركبة بعد أن غامر باختراق السيول رغم المخاطر.