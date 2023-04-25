دراسة أمريكية: الامتناع عن ممارسة الرذيلة قبل الزواج يحقق السعادة الدائمة

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يحرم الإسلام ممارسة العلاقة الحميمة خارج إطار الزوجية، وهو ما ثبت عمليًا أنه يجلب السعادة للمرء بعد الزواج بخلاف الذين ينخرطون في العلاقات المحرمة.

فقد أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة بريجهام يونج الأمريكية، أن الامتناع عن ممارسة الجنس إلى ما بعد الزواج يضمن للشخص السعادة الدائمة.

وأظهرت النتائج، أن 45 في المئة من الرجال والنساء الذين مارسوا العلاقة مع أزواجهم فقط أفادوا بمستوى “مرتفع للغاية” من استقرار العلاقة في حياتهم الزوجية.

في المقابل، عبر 25 في المئة فقط من الأشخاص الذين لديهم خمسة إلى تسعة شركاء جنسيين عن مستويات مماثلة، و14 في المئة ممن لديهم 10 شركاء أو أكثر.

وفقًا للباحثين، فإن النتائج التي توصلوا إليها قد تكون بسبب خطر المقارنة، أو تدخل شركاء جنسيين سابقين في الزواج، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

مستويات الرضا عن العلاقة الزوجية

واستطلعت الدراسة، آراء 3 آلاف و750 شخصًا في علاقات زوجية ملتزمة طُلب منهم الإبلاغ عن رضا العلاقة على مقياس من واحد إلى خمسة.

وتوصل فريق البحث إلى أن متوسط عدد الشركاء الجنسيين قبل الزواج في الولايات المتحدة هو 6.7، وأبلغ الرجال والنساء عن أرقام متطابقة تقريبًا.

وكتب الباحثون: “وجدنا أنه مقابل كل شريك جنسي إضافي تم الإبلاغ عنه، انخفض احتمال أن يكون المرء في أعلى فئة من الرضا عن العلاقة بنسبة أربعة بالمئة تقريبًا”.

وأظهر استقرار العلاقة تغيرًا أكبر، وانخفض بنسبة 6.5 في المئة لكل شريك جنسي إضافي، وانخفض الرضا الجنسي بنسبة أربعة في المئة لكل شريك جنسي إضافي قبل الزواج.

وشملت الأسئلة: “كم مرة كنت تعتقد أن علاقتك (أو زواجك) قد يكون في مشكلة؟” “كم مرة ناقشت أنت وشريكك إنهاء علاقتكما (أو زواجك)؟” و “كم مرة انفصلت أو انفصلت ثم عدتما معًا؟”

وتراوحت الإجابات من “أبدًا” (1) إلى “كثيرًا جدًا” (5).

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زواج مستقر للغاية

وأفاد أفراد المجموعة الذي امتنعوا عن ممارسة الجنس قبل الزواج، أن زواجهم كان “مستقرًا للغاية” – 43 في المئة من الرجال و42 في المئة من النساء.

وأفاد 40 في المائة من أفراد المجموعة الذين لديهم شريكان إلى أربعة شركاء جنسيين بمستويات مماثلة من الاستقرار.

فيما أبلغ فقط نصف أفراد المجموعة الذين لديهم من خمسة إلى تسعة شركاء، عن الاستقرار العالي.

وأفاد 25 في المئة فقط من أزواج المجموعة أن زيجاتهم كانت مستقرة للغاية.

وأبلغ 14 بالمئة فقط من الرجال والنساء ممن يملكون علاقات مع 10 شركاء أو أكثر على حد سواء عن أعلى مستوى من الاستقرار في زواجهم.

وقيمت الدراسة أيضًا الرضا الجنسي بين المشاركين باستخدام استبيان مماثل.

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راضون جدًا

وقال الأفراد الذين لم ينخرطوا في علاقات قبل الزوج، إنهم “راضون جدًا” عن جميع جوانب علاقتهم الجنسية، حيث أبلغ أكثر من 1 من كل 5 عن رضا جنسي مرتفع (20 بالمئة من النساء و 21 بالمئة من الرجال).

وما يقرب من 18 في المائة من النساء و 20 في المئة من الرجال في المجموعة الأقل خبرة أبلغوا عن مستويات مماثلة.

وأفاد واحد فقط من كل 10 في المجموعة الأكثر خبرة أنه راضٍ جنسيًا عن زوجته – 11 في المئة من النساء و12 في المئة من الرجال.

وأفاد واحد فقط من كل 14 مشاركًا من أزواج ذوي خبرة عالية (سبعة في المئة من النساء وسبعة في المئة من الرجال) أنهم راضون للغاية عن حياتهم الجنسية في الزواج.

وجاء في الدراسة أن “هذه النتائج تتحدى فكرة أن التجارب الجنسية (قبل الزواج) تساعد الناس على الاستقرار والاستعداد للزواج”.

على العكس، حذرت من أنه “في الواقع، ربما يفعلون العكس تمامًا. بشكل عام، يبدو أن التفرد الجنسي بين الزوجين هو ما يجعل الأفراد أكثر استعدادًا للعلاقة الحميمة في الزواج وأفضل استعدادًا لخلق علاقة جنسية مرضية للطرفين مع زوجاتهم والتي تحافظ على العلاقة خلال جميع مراحل الزواج”.