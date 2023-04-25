شرطة الرياض تضبط مواطنين.. وتكشف التهمة الموجهة إليهما

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطنين؛ لارتكابهما حوادث جنائية، تمثلت في سلب مندوبي تطبيقات التوصيل تحت تهديد السلاح الأبيض.

وتم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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في وقت سابق، ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 3 مواطنين لارتكابهم حوادث سلب ونشل تحت تهديد السلاح الناري باستخدام مركبة ودراجات نارية مسروقة.

وتم استرداد المركبة وضبط السلاح المستخدم وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

في وقت سابق، ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 168 مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل من 8 جنسيات.

وجاءت قائمة المخالفين كالتالي:

١- 81 من الجنسية البنجلاديشية.

٢- 29 من الجنسية الباكستانية.

٣- 27 من الجنسية اليمنية.

٤- 18 من الجنسية الهندية.

٥- 6 من الجنسية السودانية.

٦- 3 من الجنسية المصرية.

٧- 2 من الجنسية الإثيوبية.

٨- 2 من الجنسيتين السيرلانكية والأوغندية.

وأوضحت أنه جرى ضبط المخالفين في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض.

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