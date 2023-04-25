وإدانة واسعة.. مستوطنون يقتحمون مجددًا باحات المسجد الأقصى

تواصل – واس:

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني.

وأفادت مصادر فلسطينية أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة،

وذلك تزامنًا مع استمرار اعتداءات قوات الاحتلال على المصلى القبلى، والعبث بمحتوياته.

الاحتلال يحاصر منطقة الأغوار الفلسطينية

وفي السياق ذاته، يواصل الاحتلال حصار منطقة الأغوار الفلسطينية لليوم الثامن عشر على التوالي، مما فاقم من معاناتهم.

وأفاد منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الأغوار معتز بشارات أن الاحتلال يواصل تشديد الحصار على قرى الأغوار.

الخارجية تدين إجراءات الاحتلال على مداخل المدن

في الوقت نفسه، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إجراءات الاحتلال وتشديداته، وحصاره العسكري الذي يفرضه على مداخل المدن، وتقييد حركة المواطنين.

ونددت بإقدام سلطات الاحتلال على إغلاق عديد الحواجز العسكرية على مداخل المدن الفلسطينية، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية على المواطنين.

وأكدت أن سلطات الاحتلال تحول أعياد الفلسطينيين ومناسباتهم إلى مآس، مشددة على أنها تتابع هذه الانتهاكات على المستويات كافة بما فيها المحاكم الدولية.

“التعاون الإسلامي” تدين الاعتداء على الأقصى

فيما أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وأكدت إدانتها لاقتحام وتدنيس شرطة الاحتلال لمصلى باب الرحمة الذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك.

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وكذلك قيامها برفع علم الاحتلال على سطح وجدران الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل،

في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية، واستفزاز لمشاعر الأمة الإسلامية.

وحملت المنظمة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات اليومية على حرمة الأماكن المقدسة.

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وطالبت المجتمع الدولي إلى تحمله مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، التي من شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.