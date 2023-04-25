“الصحة العالمية”: مليون مصاب بالملاريا في اليمن سنويًا

تواصل – وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، إصابة أكثر مليون شخص سنويًا في اليمن بمرض الملاريا.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة، أمس الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الملاريا الذي يوافق 25 إبريل من كل عام.

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مليون حالة إصابة بالملاريا كل عام

وقالت المنظمة: “تشير التقديرات إلى أن أكثر من 21 مليون شخص في اليمن يعيشون في مناطق معرضة لخطر الإصابة بالملاريا”.

وأضافت أن “هناك أكثر من مليون حالة إصابة بالملاريا كل عام باليمن”.

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مكافحة حشرة الباعوض الناقلة للملاريا

وبحسب البيان، نفذت المنظمة بدعم من البنك الدولي بين نوفمبر وديسمبر 2022 حملة رش لمكافحة حشرة الباعوض الناقلة للملاريا في 54 مقاطعة من المناطق الأكثر تضررًا بالمرض بأنحاء اليمن.

وذكر أن “الحملة هدفت لحماية مليوني شخص من الأمراض التي ينقلها الباعوض مثل الملاريا وحمى الضنك”.

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الملاريا مرض فتاك

والملاريا مرض فتّاك تسبّبه طفيليات تنتقل إلى البشر عبر لدغات باعوض “الأنوفيلس” الحاملة للعدوى، وهو يسبب وفيات ويمكن الوقاية والشفاء منه، وفق منظمة الصحة العالمية.

ولا توجد أرقام رسمية ولا حتى تقديرات بشأن عدد المصابين بالملاريا؛ بسبب الحرب وصعوبة الوصول إلى المصابين وضعف الإمكانات الحكومية.

ويشهد اليمن منذ نحو 9 سنوات حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده المملكة، ومليشيات الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألفًا، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة، وبات معظم سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.