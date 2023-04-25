بعد 10 أيام.. شاهد حجم الدمار الذي حل بالخرطوم جراء الاشتباكات

تواصل – فريق التحرير:

بعد دخول الأزمة السودانية يومها الحادي عشر والإعلان عن هدنة بين طرفي النزاع تستمر لـ 3 أيام، إلا أن الاشتباكات خلّفت دمارًا هائلاً بالعاصمة الخرطوم.

ورغم الهدنة التي تم الإعلان عنها ليلة أمس، وثق مقطع فيديو بثته “العربية”، حجم الدمار الذي لحق بالعاصمة الخرطوم.

وحسب “العربية”، فقد ظهر السكان وكأنهم يتفقدون ما بقي من ممتلكاتهم ومن منازلهم.

حيث تعرض الكثير منها للقصف والدمار بفعل الضربات والاشتباكات.

حجم الدمار في أحد أسواق الخرطوم

وأوضحت المشاهد حجم الدمار في أحد أسواق الخرطوم في اليوم الحادي عشر من الاشتباكات التي خلفت مئات القتلى والجرحى.

فيما دفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برًا وبحرًا وجوًا.

المملكة تتوسط في هدنة لمدة 72 ساعة

وأعلن الجيش السوداني، أنه وافق، صباح اليوم الثلاثاء، على هدنة لمدة 72 ساعة بناء على وساطة سعودية أمريكية.

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وأوضح الجيش السوداني، أنه يشترط وقف المتمردين لكافة الأعمال العدائية والالتزام بمتطلبات الهدنة، وأنه يشرف على حركة وصول رعايا الدول.

المملكة تواصل إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة

وكشف وزير الخارجية، أن المملكة تواصل مع الأشقاء بالسودان تأمين ممرات آمنة لعمليات الإجلاء، وتسعى لإجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان.

مقتل 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح

وتسببت المعارك منذ 15 من إبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل أكثر من 420 شخصًا، وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات.

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