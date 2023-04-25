9 مخالفات لحافلات النقل العام داخل المدن.. هذه عقوبتها

تواصل – فريق التحرير:

عرضت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، مشروع تعديل على إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن.

وتضمن المشروع المقدم من قطاع المواصلات والاتصالات بالهيئة العامة للنقل، إضافة النص الآتي لعجز البند سادسًا ليصبح:

“ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة 90 يومًا من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيًا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)”.

وتضمن المشروع إضافة فقرة فرعية بالرقم (هـ) ضمن الفقرة 2 من البند (ثامنًا) لتكون على النحو الآتي: “مضي مدة 90 يومًا على انتهاء الترخيص دون تجديده”.

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المخالفات والعقوبات

وتضمن التعديل إضافة مخالفة جديدة لجدول المخالفات لنشاط ممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن ليصبح نصها كالآتي: “ممارسة النشاط بترخيص ملغي”، وتكون قيمة المخالفة 5000 ريال.

ومن المخالفات السابقة:

ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص.

-ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ.

-عدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص.

-وعدم توفير موقع لإيواء ومبيت للحافلات في المدينة محل الترخيص.

-عدم الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.

-تشغيل حافلة لا تتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.

-وتشغيل حافلة لا تتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة.

-استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد.

-تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل وغرامة تلك المخالفات 5 آلاف ريال.

وتسعى الهيئة العامة للنقل لرفع جودة خدمات نقل الركاب بالحافلات داخل المدن من خلال تنظيم النشاط والإشراف عليه، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة داخل المملكة.

وتحرص على خلق بيئة مناسبة لجلب الاستثمار بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030.

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