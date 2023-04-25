توضيح مهم من “الجوازات” بشأن إصدار تأشيرة خروج نهائي لعاملة منزلية

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع سؤال متابعة بشأن إصدار تأشيرة خروج نهائي لها.

وقالت المغردة: “عاملتي ينتهي جوازها 1 ذو القعدة ومسوية لي مشاكل وبسفرها خروج نهائي، هل يقبل النظام أحجز لها تذكرة؟ ولا وش أسوي فيها .. وضعنا صعب مرة”.

وأضافت الجوازات: “يشترط أن لا تقل صلاحية سريان الجواز عن 60 يومًا لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج نهائي”

في وقت سابق، حددت الإدارة العامة للجوازات ثمانية اشتراطات لسفر المواطن إلى خارج المملكة.

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اشتراطات السفر

ونشرت “الجوازات” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الاشتراطات على النحو التالي:

– قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

– أن يكون قد تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

– الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 12 سنة فأعلى.

– الهوية الوطنية في (أبشر – توكلنا) لا تمكنك من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل.

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