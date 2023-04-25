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توضيح مهم من “الجوازات” بشأن إصدار تأشيرة خروج نهائي لعاملة منزلية

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توضيح مهم من “الجوازات” بشأن إصدار تأشيرة خروج نهائي لعاملة منزلية

توضيح مهم من “الجوازات” بشأن إصدار تأشيرة خروج نهائي لعاملة منزلية

توضيح مهم من “الجوازات” بشأن إصدار تأشيرة خروج نهائي لعاملة منزلية
١١:٣٩:١٧ ص، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع سؤال متابعة بشأن إصدار تأشيرة خروج نهائي لها.

وقالت المغردة: “عاملتي ينتهي جوازها 1 ذو القعدة ومسوية لي مشاكل وبسفرها خروج نهائي، هل يقبل النظام أحجز لها تذكرة؟ ولا وش أسوي فيها .. وضعنا صعب مرة”.

وأضافت الجوازات: “يشترط أن لا تقل صلاحية سريان الجواز عن 60 يومًا لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج نهائي”

في وقت سابق، حددت الإدارة العامة للجوازات ثمانية اشتراطات لسفر المواطن إلى خارج المملكة.

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اشتراطات السفر 

ونشرت “الجوازات” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الاشتراطات على النحو التالي:

– قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

– أن يكون قد تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

– الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 12 سنة فأعلى.

– الهوية الوطنية في (أبشر – توكلنا) لا تمكنك من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل.

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أخبار السعودية الجوازات السعودية المملكة مديرية الجوازات

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