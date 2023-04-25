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احذر مخرات السيول.. شاهد المياه تجرف المركبات غرب المدينة المنورة

احذر مخرات السيول.. شاهد المياه تجرف المركبات غرب المدينة المنورة

احذر مخرات السيول.. شاهد المياه تجرف المركبات غرب المدينة المنورة
١١:٣٧:٥٦ ص، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة ليومين، جرفت السيول المتدفقة السيارات بالطرق غرب منطقة المدينة المنورة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرفت السيول المركبات في طرق المدينة، وسط تحذيرات من اقتحام وعبور مخرات السيول.

في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

الحالة المطرية تستمر حتى الخميس

وأوضحت أن الحالة المطرية المتوقعة تكون بدأت من يوم أمس الاثنين وتستمر حتى الخميس المقبل.

وبينت المديرية العامة أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

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وأضافت أن الحالة تشمل تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا.

الحالة تشمل أجزاء من منطقة الرياض

كما تكون على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل الرياض العاصمة والدرعية ورماح والخرج والمزاحمية وحوطة بني تميم والحريق والقويعية والمجمعة والزلفي وثادق وشقراء.

كما تكون على ضرما والغاط وعفيف والدوادمي وحريملاء والدلم ومرات والأفلاج ووادي الدواسر والسليل.

 وستتأثر مناطق عسير والباحة وجازان ونجران والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة.

وأوضحت أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة.

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وتشمل العاصمة المقدسة وبحرة وخليص والكامل والجموم والليث، وستتأثر مناطق تبوك والشرقية والجوف والحدود الشمالية.

تحذير عاجل بضرورة الابتعاد عن هذه الأماكن

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

وحذرت من السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، وشددت على الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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