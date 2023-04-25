الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
تنبيه مهم من حساب المواطن حول دفعة شهر مايو
نزلات البرد والإنفلونزا المتكررة علامة على مرض لا علاج له
سارع بالتقديم.. وزارة الدفاع تُعلن عن فتح باب التجنيد الموحد في هذه التخصصات
بقوة 7.3 ريختر.. زلزال يضرب غرب إندونيسيا وتحذيرات من تسونامي
بعد إجازة العيد.. موظفو البنوك وسوق الأسهم يعودون لعملهم اليوم
ينتهي اليوم.. “التقني للخطوط الحديدية” يفتح التسجيل في برنامج تشغيل القطارات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنبيه مهم من حساب المواطن حول دفعة شهر مايو

تنبيه مهم من حساب المواطن حول دفعة شهر مايو

تنبيه مهم من حساب المواطن حول دفعة شهر مايو
١٠:٣٩:٤٤ ص، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة الجديدة (66) لشهر مايو في حسابات المستفيدين.

وردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول عدم ظهور الأهلية بشأن دفعة مايو، أوضحت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “مايو” وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ”10مايو””.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (اضغط هنا).

اقرأ أيضًا:

تنويه مهم.. هل شهادة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن؟

موعد صرف دفعات حساب المواطن

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

وعلى ضوء ذلك، فإن موعد صرف دعم الشهر المقبل من المقرر أن يكون بداية من يوم الأربعاء العاشر من مايو 2023.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

اقرأ أيضًا:

توضيح عاجل من حساب المواطن حول تفاصيل تأثير استقدام العمالة على قيمة الدعم

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

الكلمات الدلالية:
62التسجيل في حساب المواطن أخبار حساب المواطن استحقاق حساب المواطن اعتراض حساب المواطن الدعم الإضافي الدفعة 64 من حساب المواطن الدفعة 65 من حساب المواطن الدفعة 66 من حساب المواطن برنامج حساب المواطن تحديث حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حساب المواطن حساب المواطن 1443 حساب المواطن السعودي حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تسجيل جديد دخول حساب المواطن دعم حساب المواطن دفعة شهر مايو دفعة مارس من حساب المواطن رابط حساب المواطن رقم حساب المواطن سجيل في حساب المواطن شروط حساب المواطن صرف مستحقات الدفعة طريقة التسجيل في حساب المواطن طريقة التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال كم الدعم الإضافي؟ موعد صرف دفعة مايو من حساب المواطن

مواد ذات صلة

المزيد
عبقرية علماء المسلمين.. ماذا تعرف عن «درب زبيدة» وعلاقته بعلم الهيدرولوجيا؟ (صور)

عبقرية علماء المسلمين.. ماذا تعرف عن «درب زبيدة» وعلاقته بعلم الهيدرولوجيا؟ (صور)

٠٦:١٦ ص، الجمعة، ١٥ أبريل ٢٠٢٢
عامل بنجلاديشي يتهم كفيله بتحميله مخالفات مرورية بـ80 ألف ريال (فيديو)

عامل بنجلاديشي يتهم كفيله بتحميله مخالفات مرورية بـ80 ألف ريال (فيديو)

٠٩:٥٢ ص، الأحد، ٣٠ يوليو ٢٠١٧
بقوة 5 ريختر.. زلزال يضرب ساحل جزيرة سومطرة الإندونيسية

بقوة 5 ريختر.. زلزال يضرب ساحل جزيرة سومطرة الإندونيسية

١١:٥٩ ص، الأربعاء، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
نجاة مدير أمن محافظة شبوة السابق من عملية اغتيال ومقتل نجله

نجاة مدير أمن محافظة شبوة السابق من عملية اغتيال ومقتل نجله

٠٥:٢٤ م، الخميس، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *