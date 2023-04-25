سارع بالتقديم.. وزارة الدفاع تُعلن عن فتح باب التجنيد الموحد في هذه التخصصات

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جددت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، إعلانها عن موعد فتح باب القبول والتجنيد الموحد.

وأوضحت أن القوات المسلحة خلال العام 1444هـ، تتيح للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة “جندي” لرتبة “رقيب”، على هذا النحو:

شروط القبول

1 – أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

2 – أن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.

3 – أن لا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

4 – حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

5 – اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

6 – أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

7 – أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

8 – أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول 160 سم.

9 – أن لا يقل عمره عن “ثمانية عشر” عامًا ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

10 – أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

المؤهلات المستهدفة

1 – الثانوية العامة والتجارية والصناعية.

2 – الدبلوم.

3 – البكالوريوس.

الرتب المستهدفة

1 – جندي.

2 – جندي أول.

3 – عريف.

4 – وكيل رقيب.

5 – رقيب.

أفرع القوات المسلحة

1 – القوات البرية الملكية.

2 – قوات الدفاع الجوي الملكي.

3 – القوات الجوية الملكية.

4 – القوات البحرية الملكية.

5 – قوة الصواريخ الإستراتيجية الملكية.

6 – الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

7 – قيادة القوات المشتركة

المساعدة

– للإطلاع على التخصصات المطلوبة: اضغط هنا

– وللإطلاع على طريقة وخطوات التقديم: اضغط هنا

– للإطلاع على الأسئلة المتكررة: اضغط هنا

ملاحظات مهمة

1 – لا توجد أفضلية في أسبقية التسجيل “التسجيل متساوي طوال فترة التقديم”.

2 – في حال عدم ظهور الوظائف بعد التسجيل يرجى إعادة الدخول والمحاولة مرة أخرى.

3 – لزيادة فرص القبول يمكن التقديم على جميع أفرع القوات المسلحة واختيار أكثر من وظيفة بالدخول على كل فرع وتحديد الرغبات.

4 – لا توجد أرقام طلبات بعد التقديم أو رسائل نصية وفي حال اختيار الوظائف المتوافقة، يمكن متابعة حالة الطلب من خلال تسجيل الدخول.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 1444/10/10هـ “الساعة 8 صباحًا،

وذلك من خلال بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع على هذه الرابط، (اضغط هنا).