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بقوة 7.3 ريختر.. زلزال يضرب غرب إندونيسيا وتحذيرات من تسونامي
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بقوة 7.3 ريختر.. زلزال يضرب غرب إندونيسيا وتحذيرات من تسونامي

بقوة 7.3 ريختر.. زلزال يضرب غرب إندونيسيا وتحذيرات من تسونامي

بقوة 7.3 ريختر.. زلزال يضرب غرب إندونيسيا وتحذيرات من تسونامي
١٠:٢٨:٣١ ص، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء، إقليم سومطرة غربي إندونيسيا.

الزلزال وقع شمال غربي جزر منتاواي

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن الزلزال كان على بعد 177 كيلومترًا شمال غربي جزر منتاواي.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 84 كيلومترًا تحت سطح البحر، ولم ترد على الفور أي تقارير عن أي أضرار مادية أو بشرية.

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تحذيرات من حدوث أمواج تسونامي

وحذّرت الوكالة السكان من إمكانية حصول أمواج مد عاتية “تسونامي” محتملة، ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة.

وحسب “سكاي نيوز”، فقد اندفع السكان إلى المرتفعات، إثر صدور تحذير باحتمال وقوع حالة موجات مد عاتية “تسونامي”، قبل أن يرفع الإنذار لاحقًا.

ونقلت عن شهود عيان، أن الهزة كانت قوية إلى درجة عانى فيها السكان من صعوبة في الوقوف والخروج.

وأصدرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرًا باحتمال حصول تسونامي وأبقته مدة ساعتين تقريبًا بعدما أعلنت في البداية أن قوة الزلزال أكبر.

تسجيل عدة توابع في وقت لاحق

وأظهرت بيانات وكالة الفيزياء الجيولوجية تسجيل عدة توابع في وقت لاحق بلغت قوة أحدها 5 درجات.

جمع بيانات عن الجزر الأقرب لمركز الزلزال

وقال المتحدث باسم الوكالة الإندونيسية للحد من آثار الكوارث إن السلطات تجمع بيانات من الجزر الأقرب لمركز الزلزال قبالة الشاطئ الغربي لجزيرة سومطرة.

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وبسبب موقعها على “حزام النار” في المحيط الهادئ، تشهد إندونيسيا نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا منتظمًا حيث تتصادم عدة طبقات تكتونية.

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تسونامي جزر منتاواي زلزال سومطرة غرب إندونيسيا مقياس ريختر

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