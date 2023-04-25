نزلات البرد والإنفلونزا المتكررة علامة على مرض لا علاج له

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توصلت دراسة أجراها باحثون من جامعة تولين الأمريكية إلى أن الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا المتكررة قد تكون مؤشرًا على الإصابة بمرض الخرف الذي لا علاج له.

واكتشف فريق البحث خلال الدراسة التي أجريت على الفئران الذكور، أن الالتهاب المتكرر والمعتدل الناجم عن نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية أدى إلى ضعف الإدراك لديها.

قالت المؤلفة الرئيسة، إليزابيث إنجلر-تشيورازي، عالمة الأعصاب السلوكية: “كنا مهتمين بالسؤال عما إذا كانت الاختلافات في تجربة العدوى يمكن أن تفسر، جزئيًا على الأقل، الفروق في معدلات الخرف التي نراها بين السكان”.

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نتائج مثيرة

وتوصل الباحثون بالشراكة مع جامعة وست فرجينيا والمعاهد الوطنية للسلامة والصحة المهنية إلى نتيجة مثيرة للاهتمام.

أضافت إنجلر-تشيورازي: “كانت الفئران التي كنا ندرسها بالغة تقترب من منتصف العمر ولديها كليات سليمة. ومع ذلك، عندما تعرضت للالتهاب المتقطع، تتذكر أقل وتعمل خلاياها العصبية بشكل سيئ أكثر”.

الفئران في البحث “عانت من التهاب متقطع شبيه بالمرض لبضع مرات فقط”، ولهذا السبب “فوجئ” فريق البحث بالنتائج التي نشرت في دورية “بيهفير آند إميونتي برين”.

أوضحت إنجلر-تشيورازي: “كانت التأثيرات خفية. ولكن لهذا السبب أجد هذه النتائج ذات مغزى”.

وأشارت إلى أنه “في حالة الإنسان، قد لا تكون الإعاقات الإدراكية من عدد مماثل من التجارب الالتهابية ملحوظة في حياتهم اليومية. ولكن يمكن أن يكون لها آثار تراكمية تؤثر سلبًا على شيخوخة الدماغ”.

وتابعت إنجلر-تشيورازي: “إن أهم ما تم التوصل إليه من هذا البحث، في رأينا، هو أهمية البقاء بصحة جيدة وخالية من العدوى قدر الإمكان”، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

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عوامل خطر الخرف

ووفقًا لجمعية الزهايمر الخيرية ببريطانيا، فإن هناك “أنواعًا مختلفة من عوامل الخطر للخرف”، بما فيها العوامل الطبية ونمط الحياة والعوامل البيئية.

أوضحت: “كل شخص لديه فرصة للإصابة بالخرف، لكن بعض الناس لديهم فرصة أكبر من غيرهم”، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

وتشمل عوامل الخطر الإضافية ما يلي:

-ضغط الدم المرتفع

-تلف الأوعية الدموية في الدماغ

-ضعف جهاز المناعة.

كيف تحمي نفسك من البرد والإنفلونزا؟

تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، إن الحصول على اللقاح هو “أفضل طريقة” لتقليل خطر الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.

علاوة على أن “العادات الصحية الجيدة مثل تجنب المرضى وتغطية السعال وغسل اليدين في كثير من الأحيان يمكن أن تساعد في وقف انتشار الجراثيم والوقاية من أمراض الجهاز التنفسي”.