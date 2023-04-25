بعد إجازة العيد.. موظفو البنوك وسوق الأسهم يعودون لعملهم اليوم

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قضى موظفو البنوك وسوق الأسهم أسبوعًا كاملاً في إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك، واليوم الثلاثاء يعودون إلى عملهم بعد انتهاء الإجازة.

ويستكمل سوق الأسهم عمله بكامل طاقته، اليوم، حيث يمارس الموظفون عملهم بنشاط بعد إجازة مطولة لم يحصل عليها غيرهم من الموظفين في القطاع الخاص وغير الربحي.

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إجازة العيد

وخلال إجازة العيد، تم تخصيص بعض الأفرع في البنوك والتي عملت خلال إجازة العيد لتلبية احتياجات المستفيدين، خاصة الأفرع الموجودة بجانبي المسجدين الحرام والنبوي.

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آخر جلسات سوق الأسهم

يذكر أن مؤشر السوق أغلق على ارتفاع بنسبة 1.3% عند 11164 نقطة (+ 131 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.1 مليار ريال، وذلك في آخر جلساته قبل إجازة عيد الفطر.

كما ارتفع سهم أرامكو، بنسبة 5% عند 34.65 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 13 مليون سهم وأغلق سهم سابك، عند 92 ريالاً (+ 1%).