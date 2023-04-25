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ينتهي اليوم.. “التقني للخطوط الحديدية” يفتح التسجيل في برنامج تشغيل القطارات

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ينتهي اليوم.. “التقني للخطوط الحديدية” يفتح التسجيل في برنامج تشغيل القطارات

ينتهي اليوم.. “التقني للخطوط الحديدية” يفتح التسجيل في برنامج تشغيل القطارات

ينتهي اليوم.. “التقني للخطوط الحديدية” يفتح التسجيل في برنامج تشغيل القطارات
١٠:٠٧:٥٧ ص، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن فتح باب التسجيل في برنامج تشغيل القطارات والمحطات والعمل لدى شركة سار، على النحو التالي:

شروط القبول

1 – أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.

2 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

3 – أن يكون العمر من 20 إلى 26 سنة.

4 – اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

5 – أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم الكلية المتوسطة أو ما يعادلها.

6 – مستوى اللغة الإنجليزية لا يقل عن 4 في امتحان “IELTS” أو ما يعادله.

الأوراق المطلوبة

1 – أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.

2 – أصل شهادة الدبلوم أو ما يعادلها “أو نسخة طبق الأصل- مختومة” وصورة منها.

3 – أصل شهادة إجادة اللغة الانجليزية لـ IELTS بمعدل 4 أو ما يعادلها وصورة منها.

المزايا

1 – توظيف بعد التدريب.

2 – التسجيل في التأمينات.

3 – مكافأة شهرية 3000 ريال.

تنبيهات مهمة

1 – في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.

2 – نهاية التسجيل سوف تكون بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/25م.

3 – في حال عدم إحضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم سوف يتم إلغاء تقديمك.

4 – سوف يتم إبلاغ من تنطبق عليهم شروط القبول برسالة على البريد الالكتروني بمواعيد اختبارات تحديد المستوى والقبول “بعد انتهاء الفرز”.

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أخبار السعودية اليوم الخطوط الحديدية المعهد التقني باب التسجيل برنامج تشغيل القطارات سرب وظائف شاغرة

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