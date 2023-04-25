ينتهي اليوم.. “التقني للخطوط الحديدية” يفتح التسجيل في برنامج تشغيل القطارات
تواصل – فريق التحرير:
كشف المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن فتح باب التسجيل في برنامج تشغيل القطارات والمحطات والعمل لدى شركة سار، على النحو التالي:
شروط القبول
1 – أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.
2 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 – أن يكون العمر من 20 إلى 26 سنة.
4 – اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
5 – أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم الكلية المتوسطة أو ما يعادلها.
6 – مستوى اللغة الإنجليزية لا يقل عن 4 في امتحان “IELTS” أو ما يعادله.
الأوراق المطلوبة
1 – أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.
2 – أصل شهادة الدبلوم أو ما يعادلها “أو نسخة طبق الأصل- مختومة” وصورة منها.
3 – أصل شهادة إجادة اللغة الانجليزية لـ IELTS بمعدل 4 أو ما يعادلها وصورة منها.
المزايا
1 – توظيف بعد التدريب.
2 – التسجيل في التأمينات.
3 – مكافأة شهرية 3000 ريال.
تنبيهات مهمة
1 – في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.
2 – نهاية التسجيل سوف تكون بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/25م.
3 – في حال عدم إحضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم سوف يتم إلغاء تقديمك.
4 – سوف يتم إبلاغ من تنطبق عليهم شروط القبول برسالة على البريد الالكتروني بمواعيد اختبارات تحديد المستوى والقبول “بعد انتهاء الفرز”.