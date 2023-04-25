بعد العودة من الإجازة.. تعرف على موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث

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تبدأ الأحد المقبل اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية.

يأتي ذلك مع انتظام الدراسة في جميع مدارس المملكة، غدًا الأربعاء، لاستكمال الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي، إثر انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

مواعيد الدوام الصيفي بمدارس الرياض

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن مواعيد دوام التوقيت الصيفي بمدارس المنطقة بالتزامن مع استئناف الدراسة صباح غد الأربعاء.

وصرح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، عبدالسلام إبراهيم الثميري، بأن الطلاب والطالبات يواصلون استكمال الفصل الدراسي الثالث بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

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وأشار إلى أنه سيعاود العمل بالدوام الصيفي، لتكون بداية الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 صباحًا.

ولفت إلى أن الحصة الأولى ستبدأ في تمام الساعة 6:30 صباحًا من الأربعاء المقبل 6 من شوال الجاري الموافق 26 من إبريل إلى نهاية العام الدراسي يوم 4 من ذي الحجة الموافق 22 من يونيو.

وأعرب عن أمنيته لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والتميز لمواصلة رحلتهم التعليمية.

مواعيد الدوام الصيفي بمدارس المدينة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة مواعيد دوام التوقيت الصيفي للمتبقي من الفصل الدراسي الثالث ابتداء من الأربعاء الموافق 1444/10/06هـ .

جاء ذلك في سياق تعميم تم توجيهه إلى جميع المدارس داخل وخارج المنطقة.

وأوضحت إدارة تعليم المدينة، أن الاصطفاف الصباحي لمدارس البنات يبدأ عند الساعة 6.45 دقيقة صباحًا والحصة الأولى عند الساعة 7 صباحًا.

فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي للبنين عند الساعة السابعة صباحًا، والحصة الأولى عند الساعة 7 و15 دقيقة صباحًا.

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الفصل الدراسي الثالث

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع لاختبارات نهاية الفصل.

ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من يونيو 2023، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

ويتضمن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث المطولة الوحيدة في موعدها يومي 8 و9 من ذي القعدة الموافق يومي 28 و29 من مايو 2023.

ويبدأ موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في 18 يونيو 2023 والذي يوافق يوم 29 من ذي القعدة 1444 هـ.

وتستمر الاختبارات لمدة عشرة أيام، وبذلك ستكون نهاية جدول الاختبارات النهائية في 22 من شهر يونيو الذي يوافق 4 من ذي الحجة 1444هـ.

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