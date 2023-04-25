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ما حكم تقديم صيام الست من الشوال على قضاء رمضان؟ “الخثلان” يُجيب
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ما حكم تقديم صيام الست من الشوال على قضاء رمضان؟ “الخثلان” يُجيب

ما حكم تقديم صيام الست من الشوال على قضاء رمضان؟ “الخثلان” يُجيب

ما حكم تقديم صيام الست من الشوال على قضاء رمضان؟ “الخثلان” يُجيب
٠٩:٣٠:٤٥ ص، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، حكم تقديم صيام الست من الشوال على قضاء رمضان.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أنه على المسلم الذي عليه أيام من رمضان أن يبادر بالقضاء، وذلك لأن القضاء هو الشيء الواجب في ذمته.

قضاء أيام رمضان واجب

وأضاف أن قضاء أيام رمضان واجب يأثم العبد إن تركه، أما النافلة فليست واجبة عليه، وليس من الحكمة أن الإنسان يبدأ بصيام النافلة قبل صيام الفريضة.

البدء أولًا بصوم القضاء الواجب

وبين الخثلان، أنه على المسلم أن يبدأ أولًا بصوم القضاء الواجب عليه، ثم بعد ذلك يصوم النافلة، حيث اختلف العلماء في صحة النافلة إذا تقدمت على القضاء الواجب.

تقديم النافلة على القضاء الواجب لا يصح

وذهب بعض العلماء إلى أن تقديم النافلة على القضاء الواجب، لا يصح، وقال آخرون وهو الأكثر، إنها تصح، وهذه هو الأقرب أنها تصح.

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وأشار إلى أنه بخصوص الست من شوال فإن الثواب الوارد فيها لا يحصل إلا لمن أتى بالقضاء الواجب أولًا،

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر”.

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وأكد أن الحديث دل على أن ثواب صوم النافلة لا يحصل إلا بعد إتمام صيام الفريضة، بأن يصوم المسلم القضاء أولًا ثم يصوم الست من شوال بعد ذلك.

 

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