تجاوبًا مع مغرد.. وزير الشؤون الإسلامية يغير اسم مسجد الأربع منارات بمكة

تواصل – فريق التحرير:

تجاوب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مع طلب لأحد المغردين، بتغيير اسم جامع “الأربع منارات” بمكة المكرمة إلى جامع عمر بن الخطاب.

كما قرر إزالة المجالس المنتشرة داخل أروقة الجامع، تجاوبًا مع ما رصده المغرد يحيى الشهراني عبر منصة “سناب شات”.

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المغرد الشهراني يثني على سرعة تجاوب الوزير

وأثنى المغرد الشهراني على سرعة تجاوب الوزير الذي بادر بالاتصال به عقب ملاحظاته التي رصدها.

وقدم شكره وتقديره للوزير الذي لم تمنعه وقت الإجازة من متابعة ما يرصد من ملاحظات على بيوت الله، وفقًا لصحيفة “الوطن”.

يُشار إلى أن الوزير “آل الشيخ” يؤكد دائمًا في تصريحاته أن المواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة شركاء أساسيون في العناية ببيوت الله، وتحقيق رسالة الوزارة.

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