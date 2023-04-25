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“الذهب” يستغل ضعف الدولار ويواصل الصعود عالميًا
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“الذهب” يستغل ضعف الدولار ويواصل الصعود عالميًا

“الذهب” يستغل ضعف الدولار ويواصل الصعود عالميًا

“الذهب” يستغل ضعف الدولار ويواصل الصعود عالميًا
٠٩:٢٠:٥٤ ص، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء.

جاء هذا الارتفاع نتيجة تراجع الدولار بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع للتنبؤ بخطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التالية فيما يخص سعر الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1996.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة مسجلة 2005.50 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، وهو ما يزيد جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وكشف تقرير لبنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس، أمس، عن انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تكساس في إبريل، وهو ما سلط الضوء على الآثار الاقتصادية لدورة التشديد النقدي التي ينفذها المركزي الأمريكي.

أسعار الذهب محليًا 

ومحليا، ارتفعت أسعار الذهب، أمس الاثنين، بشكل طفيف بالمقارنة بأسعار أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 239.43 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 219.48 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 209.51 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.58 ، وعيار 14 بـ 139.67 ، وعيار 12 سجل 119.71 ريال.

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