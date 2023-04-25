“تعليم المدينة” يعلن عن مواعيد الدوام الصيفي للفصل الدراسي الثالث

تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة مواعيد دوام التوقيت الصيفي للمتبقي من الفصل الدراسي الثالث ابتداء من الأربعاء القادم الموافق 1444/10/06هـ .

جاء ذلك في سياق تعميم تم توجيهه إلى جميع المدارس داخل وخارج المنطقة.

وأوضحت إدارة تعليم المدينة، أن الاصطفاف الصباحي لمدارس البنات يبدأ عند الساعة 6.45 دقيقة صباحًا والحصة الأولى عند الساعة 7 صباحًا.

فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي للبنين عند الساعة السابعة صباحًا، والحصة الأولى عند الساعة 7 و15 دقيقة صباحًا.

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مواعيد الدوام الصيفي بتعليم الرياض

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن مواهيد دوام التوقيت الصيفي بمدارس المنطقة بالتزامن مع استئناف الدراسة صباح غد الأربعاء.

وصرح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام إبراهيم الثميري، بأن الطلاب والطالبات يواصلون استكمال الفصل الدراسي الثالث بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أنه سيعاود العمل بالدوام الصيفي، لتكون بداية الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 صباحًا.

ولفت إلى أن الحصة الأولى ستبدأ في تمام الساعة 6:30 صباحًا من 26 من إبريل إلى نهاية العام الدراسي في 22 يونيو.

وأعرب عن أمينته لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والتميز لمواصلة رحلتهم التعليمية.

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الفصل الدراسي الثالث

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع اختبارات نهاية الفصل.

ويتضمن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث المطولة الوحيدة في موعدها يومي 8 و9 من ذي القعدة الموافق يومي 28 و29 من مايو 2023.

ويبدأ موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في 18 يونيو 2023 والذي يوافق يوم 29 من ذي القعدة 1444 هـ.

وتستمر الاختبارات لمدة عشرة أيام، وبذلك ستكون نهاية جدول الاختبارات النهائية في 22 من شهر يونيو الذي يوافق 4 ذو الحجة 1444هـ.