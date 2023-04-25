الجيش السوداني: وافقنا على هدنة لمدة 72 ساعة بناء على وساطة سعودية أمريكية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش السوداني، أنه وافق، صباح اليوم الثلاثاء، على هدنة لمدة 72 ساعة بناء على وساطة سعودية أمريكية.

الهدنة في السودان متماسكة حتى الآن

وبعد حوالي خمس ساعات من الاتفاق، فإن الهدنة في السودان متماسكة حتى الآن ولا توجد شكاوى من خروقات.

وأوضح الجيش السوداني، أنه يشترط وقف المتمردين لكافة الأعمال العدائية والالتزام بمتطلبات الهدنة.

الصراع المسلح يدخل يومه الحادي عشر

وفي الوقت الذي دخل فيه الصراع في السودان بين الجيش والدعم السريع يومه الحادي عشر، بلغ عدد قتلى الاشتباكات نحو 427 شخصًا، حسب “رويترز”.

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وأكد الجيش السوداني أنه يشرف على حركة وصول رعايا الدول، مؤكدًا أن عملية الإجلاء الجديدة ستتم عبر موانئ بورتسودان.

المملكة تواصل إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة

وكشف وزير الخارجية، أن المملكة تواصل مع الأشقاء بالسودان تأمين ممرات آمنة لعمليات الإجلاء، وتسعى لإجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان.

التعاون الخليجي يدعو لتجنب التصعيد ووقف العنف

ودعا أمين عام مجلس التعاون الخليجي، السودانيين للعودة للاتفاق الإطاري وصولاً لإعلان سياسي، مطالبًا الجيش والدعم السريع بتجنب التصعيد ووقف العنف.

هدنة بين الطرفين تدخل حيز التنفيذ

ومنذ منتصف ليلة أمس، دخل طرفا النزاع في هدنة الـ 72 ساعة المُعلنة بين الجيش السوداني والدعم السريع، واتفاق دخل حيز التنفيذ صباح اليوم.

مقتل 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح

وتسببت المعارك منذ 15 من إبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات.

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