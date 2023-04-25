تراجع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” عند 83 دولارًا للبرميل

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سجلت أسعار النفط تراجعًا جديدًا في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، متخلية عن بعض المكاسب التي سجلتها الجلسة الماضية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات إلى 82.66 دولار للبرميل، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات ليسجل 78.70 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للخام أكثر من 1% أمس الاثنين وسط تفاؤل بأن يؤدي السفر خلال فترة العطلة في الصين لزيادة الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

ارتفاع أسعار النفط

والجمعة الماضية، سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في ختام التعاملات، بدفع من البيانات الاقتصادية الإيجابية في منطقة اليورو والولايات المتحدة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.

وفي ختام الجلسة، ارتفعت عقود خام “برنت” القياسي تسليم يونيو بنسبة 0.70% أو بمقدار 56 سنتًا، لتغلق عند 81.66 دولار للبرميل، وتسجل خسائر أسبوعية بنحو 5.8%.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم شهر يونيو بنسبة 0.70% أو نحو 50 سنتًا، لتغلق عند 77.87 دولار للبرميل، مسجلة خسائر أسبوعية بنحو 6%.

المشتريات

وأظهرت بيانات مؤشرات مديري المشتريات الجمعة، تسارع نشاط القطاع الخاص في فرنسا خلال إبريل بأكبر وتيرة منذ مايو 2022، كما تسارع نشاط القطاع الخاص في ألمانيا بأعلى وتيرة في 12 شهرًا.

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