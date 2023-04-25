فيديو مؤثر.. جاء إلى المسجد شاكيًا من صلاة العيد وخرج منه مسلمًا!

تواصل – فريق التحرير:

حضر إلى المسجد ليشتكي من صوت صلاة العيد المرتفع، لكنه خرج منه مسلمًا.

هذا ليس سيناريو من الخيال، وإنما واقع جسده مسن أسترالي أزعجته أصوات المسلمين أثناء صلاة عيد الفطر بأحد مساجد ضاحية أروندل بمدينة جولد كوست بأستراليا.

وحضر الرجل إلى المسجد شاكيًا، لكن ذلك كان مناسبة له ليتعرف على الإسلام عن قرب وتغيير وجهة نظره.

وبعد أقل من ساعة، أعلن إسلامه وسط جموع المصلين الذين انطلقوا مكبرين فرحًا بإسلامه.

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لحظة نطق المسنّ الشهادتين

ونشر الداعية الحاج حسن جوس، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يوثق لحظة نطق المسنّ الأسترالي الشهادتين بالعربية والإنجليزية.

وعلق جوس على المقطع: “مرحبا بك يا أخي في الإسلام في يوم العيد”، وأضاف “جاء هذا الأخ يشكو من الضوضاء هذا الصباح، وعاد إلى المنزل مسلمًا، الله أكبر”.

وقال في بداية المقطع، إن المسن الذي يدعى بروين ويقطن في دار مسنّين قريبة من المسجد، جاء يشتكي إليه بسبب الضوضاء التي قد تكون حدثت إثر اجتماع المسلمين لصلاة العيد، لكنه جلس معه خمسين دقيقة تحدث معه خلالها، واقتنع بالإسلام وأراد اعتناقه.

وأظهره المقطع وهو يلقن المسنّ الشهادة وسط تأثر الرجل وبكائه، وتقدم المسلمون الموجودون بالمسجد نحوه لتهنئته في أجواء مميزة، مرحبين به.

وأثار المقطع، تفاعلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات للمسن بالهداية.

وأشادوا في الوقت ذاته بالرجل المسلم الذي تحدث معه، الذي نجح في امتصاص غضبه في البداية وإقناعه بدخول الإسلام.

وفقًا لإحصاء عام 2016، يبلغ عدد المسلمين في أستراليا، أكثر من 600 ألف شخص، أو ما نسبته 2.6 في المئة من السكان.