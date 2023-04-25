الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
“الذهب” يستغل ضعف الدولار ويواصل الصعود عالميًا
فيديو مؤثر.. جاء إلى المسجد شاكيًا من صلاة العيد وخرج منه مسلمًا!
“تعليم المدينة” يعلن عن مواعيد الدوام الصيفي للفصل الدراسي الثالث
الجيش السوداني: وافقنا على هدنة لمدة 72 ساعة بناء على وساطة سعودية أمريكية
تراجع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” عند 83 دولارًا للبرميل
“مدني المدينة” يُنقذ شخصًا احتجزه السيل.. وهذه العقوبة بانتظاره

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

فيديو مؤثر.. جاء إلى المسجد شاكيًا من صلاة العيد وخرج منه مسلمًا!

فيديو مؤثر.. جاء إلى المسجد شاكيًا من صلاة العيد وخرج منه مسلمًا!

فيديو مؤثر.. جاء إلى المسجد شاكيًا من صلاة العيد وخرج منه مسلمًا!
٠٨:٢٧:٥٧ ص، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حضر إلى المسجد ليشتكي من صوت صلاة العيد المرتفع، لكنه خرج منه مسلمًا.

هذا ليس سيناريو من الخيال، وإنما واقع جسده مسن أسترالي أزعجته أصوات المسلمين أثناء صلاة عيد الفطر بأحد مساجد ضاحية أروندل بمدينة جولد كوست بأستراليا.

وحضر الرجل إلى المسجد شاكيًا، لكن ذلك كان مناسبة له ليتعرف على الإسلام عن قرب وتغيير وجهة نظره.

وبعد أقل من ساعة، أعلن إسلامه وسط جموع المصلين الذين انطلقوا مكبرين فرحًا بإسلامه.

اقرأ أيضًا:

رمضان في أستراليا.. مليون مسلم يشكلون أكبر تجمع سنوي

لحظة نطق المسنّ الشهادتين 

ونشر الداعية الحاج حسن جوس، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يوثق لحظة نطق المسنّ الأسترالي الشهادتين بالعربية والإنجليزية.

وعلق جوس على المقطع: “مرحبا بك يا أخي في الإسلام في يوم العيد”، وأضاف “جاء هذا الأخ يشكو من الضوضاء هذا الصباح، وعاد إلى المنزل مسلمًا، الله أكبر”.

وقال في بداية المقطع، إن المسن الذي يدعى بروين ويقطن في دار مسنّين قريبة من المسجد، جاء يشتكي إليه بسبب الضوضاء التي قد تكون حدثت إثر اجتماع المسلمين لصلاة العيد، لكنه جلس معه خمسين دقيقة تحدث معه خلالها، واقتنع بالإسلام وأراد اعتناقه.

وأظهره المقطع وهو يلقن المسنّ الشهادة وسط تأثر الرجل وبكائه، وتقدم المسلمون الموجودون بالمسجد نحوه لتهنئته في أجواء مميزة، مرحبين به.

وأثار المقطع، تفاعلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات للمسن بالهداية.

وأشادوا في الوقت ذاته بالرجل المسلم الذي تحدث معه، الذي نجح في امتصاص غضبه في البداية وإقناعه بدخول الإسلام.

 

وفقًا لإحصاء عام 2016، يبلغ عدد المسلمين في أستراليا، أكثر من 600 ألف شخص، أو ما نسبته 2.6 في المئة من السكان.

الكلمات الدلالية:
الحاج حسن جوس صلاة العيد ضاحية أروندل بمدينة جولد كوست بأستراليا مسلمو أستراليا

مواد ذات صلة

المزيد
«مدني عسير» يدعو للحيطة والحذر بعد موجة الأمطار على المنطقة

«مدني عسير» يدعو للحيطة والحذر بعد موجة الأمطار على المنطقة

٠٦:٢٠ م، الأثنين، ١٣ فبراير ٢٠١٧
مجلس الشيوخ الأمريكي يعمل على تشريع يستهدف ردع المسيرات الإيرانية

مجلس الشيوخ الأمريكي يعمل على تشريع يستهدف ردع المسيرات الإيرانية

٠٢:١٥ ص، السبت، ١٨ فبراير ٢٠٢٣
الخبر.. مستشفى الملك فهد يوضح ملابسات رفض استقبال طفل غريق

الخبر.. مستشفى الملك فهد يوضح ملابسات رفض استقبال طفل غريق

٠٦:٣٦ م، الخميس، ٠١ أكتوبر ٢٠١٥
لتبديل جثمان شقيقته.. مواطن يشكو مسؤولي ثلاجة الموتى في مستشفى عنيزة

لتبديل جثمان شقيقته.. مواطن يشكو مسؤولي ثلاجة الموتى في مستشفى عنيزة

١٢:٤٩ م، الأثنين، ٠١ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *