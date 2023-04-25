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“مدني المدينة” يُنقذ شخصًا احتجزه السيل.. وهذه العقوبة بانتظاره
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“مدني المدينة” يُنقذ شخصًا احتجزه السيل.. وهذه العقوبة بانتظاره

“مدني المدينة” يُنقذ شخصًا احتجزه السيل.. وهذه العقوبة بانتظاره

“مدني المدينة” يُنقذ شخصًا احتجزه السيل.. وهذه العقوبة بانتظاره
٠٧:٣٥:٢٨ ص، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أنقذ الدفاع المدني بالمدينة المنورة، شخصًا احتُجز في سيل داخل مركبة بعد أن غامر باختراق السيول رغم المخاطر.

وقال الدفاع المدني في حسابه عبر موقع “تويتر”، إنه سيتم “تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع (المرور السعودي)”.

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عقوبة المجازفة بعبور السيل

وكان “المرور السعودي” حذر من المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، عادّا ذلك مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية التي تراوح بين 5000 ريال و10.000 ريال.

وفي 18 من إبريل الجاري، تمكن الدفاع المدني في الدوادمي، من إنقاذ 7 أشخاص جرف السيل مركبتهم في وادي الرشاء.

كما أنقذ بالدوادمي ثلاثة أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبتهم.

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وفي منتصف مارس الماضي، لقي 4 أطفال حتفهم غرقًا، فيما أصيب والدهم، في سيول قرية مشلحة التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان.

وأظهر فيديو متداول، عدم قدرة قائد السيارة على التحكم فيها، بينما جرفت السيول السيارة، وغرقت وسط المياه، ما أسفر عن وفاة الأطفال.

بينما أصيب الأب الناجي الوحيد من الحادثة.

 

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