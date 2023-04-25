خدمة اليوم.. خطوات تقديم البلاغات الأمنية والمرورية وطلب المساعدة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، اليوم الثلاثاء، لقرائها الكرام، خطوات تقديم البلاغات الأمنية والمرورية وطلب المساعدات الإنسانية.

خطوات تقديم البلاغات الأمنية والمرورية

وأوضحت المديرية العامة للأمن العام، أن الخدمة تتيح للمواطن والمقيم تقديم البلاغات الأمنية والمرورية وطلب المساعدات الإنسانية خارج النطاق العمراني.

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الخطوات

1 – حمّل تطبيق “كلنا أمن” من متجر الأندرويد أو متجر آبل.

2 – افتح التطبيق.

3 – قدّم البلاغ.

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المتطلبات

1 – رقم الهوية.

2 – رقم الجوال.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

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وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 920020405″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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