الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
على عدة مناطق.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول
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على عدة مناطق.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول

على عدة مناطق.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول

على عدة مناطق.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول
٠٧:١٢:٣٤ ص، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

وأوضح أن الحالة  مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران.

أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة

وأضاف أن السماء، تكون غائمة جزئيًا والفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي.

 وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كيلو متر في ساعة.

ارتفاع الموج

 ويرتفع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي والأوسط.

الخليج العربي

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول على الجزء الشمالي والأوسط شمالية.

وغربية إلى شمالية شرقية بسرعة 16- 38 كيلو متر في ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر نصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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