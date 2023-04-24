تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية، صباح اليوم الثلاثاء، أن المملكة تجدد دعوتها للعودة للاتفاق الإطاري بالسودان ووقف العنف.

المملكة تدعو لسرعة وقف العمليات العسكرية

وجددت وزارة الخارجية دعوة المملكة إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد.

وحثت الجميع على تغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته.

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المملكة تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان

وطالبت بالعودة إلى الاتفاق الإطاري الهادف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

المملكة أجلت 356 شخصًا بينهم 101 مواطن

وكشفت وزارة الخارجة اليوم، أن إجمالي من أجلتهم المملكة من السودان حتى الآن بلغ 356 شخصًا بينهم 101 مواطن.

هدنة بين الطرفين تدخل حيز التنفيذ

فيما دخل طرفا النزاع في هدنة الـ 72 ساعة المُعلنة بين الجيش السوداني والدعم السريع، واتفاق دخل حيز التنفيذ منتصف الليلة.

اتفاق على وقف إطلاق النار يبدأ بعد قليل

في الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن عن اتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع على وقف إطلاق النار، يبدأ منتصف الليلة ويستمر 3 أيام.

الهدنة تبدأ منتصف الليلة وتستمر لـ 72 ساعة

وأوضح أن الهدنة بين الجيش السوداني والدعم السريع لمدة 72 ساعة تبدأ منتصف الليلة، مؤكدًا أن الهدنة ستسري على جميع أنحاء البلاد.

نزوح للمدنيين وإجلاء الرعايا الأجانب

واليوم العاشر للأزمة السودانية، يتواصل القصف والاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع، وسط نزوح للمدنيين وإجلاء الرعايا الأجانب، وتحذير من كارثة طبية بعد توقف عدد من المشافي عن العمل.

مقتل 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح

وتسببت المعارك منذ 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات.

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