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مواصفات فريدة في أحدث هواتف “شاومي” القابل للطي (صور وفيديو)
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مواصفات فريدة في أحدث هواتف “شاومي” القابل للطي (صور وفيديو)

مواصفات فريدة في أحدث هواتف “شاومي” القابل للطي (صور وفيديو)

مواصفات فريدة في أحدث هواتف “شاومي” القابل للطي (صور وفيديو)
٠١:٣١:٠١ ص، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تزيح شركة “شاومي” – خلال الأيام المقبلة – الستار عن أحدث هواتفها القابل للطي والذي سيحصل على مواصفات فريدة.

8 مميزات في الهاتف

وبحسب التسريبات، فإن الهاتف سيحصل على الميزات التالية، وفقًا لروسيا اليوم:

1-  هيكل قابل للطي من المنتصف أبعاده (161.1/144.7/5.4) ملم وزنه 262غ.

2- شاشته الأساسية ستكون مرنة من نوع LTPO2 OLED بمقاس 8.5 بوصة، دقة عرضها (2160/1914) بيكسل.

3- تردد الشاشة 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبًا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 وDolby Visio

4- الكاميرا الأساسية في هذا الهاتف ستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+12+12) ميجابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية  ستأتي بدقة 20 ميجابيكسل.

5- سيأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 13 مع واجهات MIUI Fold 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 730.

6- كما سيأتي بذواكر وصول عشوائي 12 و16 جيجابايت، وذواكر داخلية 256/512 جيجابايت.

7- سيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC.

8- كما سيأتي ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

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