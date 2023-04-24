مواصفات فريدة في أحدث هواتف “شاومي” القابل للطي (صور وفيديو)

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تزيح شركة “شاومي” – خلال الأيام المقبلة – الستار عن أحدث هواتفها القابل للطي والذي سيحصل على مواصفات فريدة.

8 مميزات في الهاتف

وبحسب التسريبات، فإن الهاتف سيحصل على الميزات التالية، وفقًا لروسيا اليوم:

1- هيكل قابل للطي من المنتصف أبعاده (161.1/144.7/5.4) ملم وزنه 262غ.

2- شاشته الأساسية ستكون مرنة من نوع LTPO2 OLED بمقاس 8.5 بوصة، دقة عرضها (2160/1914) بيكسل.

3- تردد الشاشة 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبًا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 وDolby Visio

4- الكاميرا الأساسية في هذا الهاتف ستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+12+12) ميجابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 20 ميجابيكسل.

5- سيأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 13 مع واجهات MIUI Fold 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 730.

6- كما سيأتي بذواكر وصول عشوائي 12 و16 جيجابايت، وذواكر داخلية 256/512 جيجابايت.

7- سيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC.

8- كما سيأتي ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

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