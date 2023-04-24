بعد فراق 5 سنوات.. شاهد ردة فعل صديقين تقابلا داخل محل بقالة

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظة لقاء صديقين لبعضهما البعض بعد فراق 5 سنوات.

وقال أحد الصديقين إنه كان ذاهبًا لشراء قهوة العيد من محل بقالة، وتفاجأ بوجود صديقه بعد غياب سنوات.

ويظهر الفيديو احتضان الشابين بعضهما البعض، ما يشير إلى قوة العلاقة بينهما.

الصداقة والمودة

في وقت سابق، قال خطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالباري الثبيتي، خلال خطبة الجمعة، إن الصداقة تملأ حياة الإنسان بالمودة والأنس وتغمره بالسعادة والسرور، وهي درب من الأخوة الإيمانية.

وأضاف أن الأخوة الإيمانية غاية شرعية اعتنى الإسلام بها، وفي الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل”.

مرتبة الصداقة

وأشار إلى أن سيدنا أبو بكر الصديق نال مرتبة الصداقة بالبذل والتضحية والحب الصادق للنبي المختار (صلى الله عليه وسلم).

وشدد الثبيتي على أن المسلم بحاجة إلى الصديق في كل حال في الشدة والرخاء، فالمؤمن قوي بإخوانه كثير بهم قليل بنفسه.

اقرأ أيضا:

خطيب المسجد النبوي: الصداقة درب من الأخوة فلينظر أحدكم من يخالل (فيديو)