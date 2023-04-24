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الآن.. شاهد الصواعق تضرب سماء الطائف وأمطارًا غزيرة في الرياض
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الآن.. شاهد الصواعق تضرب سماء الطائف وأمطارًا غزيرة في الرياض

الآن.. شاهد الصواعق تضرب سماء الطائف وأمطارًا غزيرة في الرياض

الآن.. شاهد الصواعق تضرب سماء الطائف وأمطارًا غزيرة في الرياض
٠١:٠١:٢٦ ص، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، هبت رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ حيث ضربت الصواعق القوية سماء الهدا في محافظة الطائف.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف ضربت صواعق قوية سماء الهدا في الطائف، مع تساقط أمطار غزيرة على محافظات الرياض وحائل والقصيم.

محافظ الطائف يتفقد المواقع المتضررة

فيما تفقد محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار، عددًا من المواقع المتضررة في حي الوسام بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

وأوضح أنه قام بتلك الزيارة بإشراف مباشر من أمير المنطقة، بهدف الوقوف على الأضرار التي تسببت فيها الأمطار.

أمطار على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم

فيما نبَّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

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ضرورة أخذ الحيطة والحذر

وفي وقت سابق، شددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الماضي حتى الخميس المقبل.

الابتعاد عن أماكن تجمع السيول

وشددت المديرية على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

وأكدت على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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