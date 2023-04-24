الآن.. شاهد الصواعق تضرب سماء الطائف وأمطارًا غزيرة في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، هبت رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ حيث ضربت الصواعق القوية سماء الهدا في محافظة الطائف.

⚡️صواعق قوية في الهدا ب #الطايف_الان س ١٠.٤٠ م الاثنين ٤ شوال ١٤٤٤

عضو المجموعة أبوياسين pic.twitter.com/OsMWlD2ReI — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 24, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف ضربت صواعق قوية سماء الهدا في الطائف، مع تساقط أمطار غزيرة على محافظات الرياض وحائل والقصيم.

بردية الهدا ب #الطايف_الان س ١٠.٢٥ م الاثنين ٤ شوال ١٤٤٤

عضو المجموعة أبوياسين pic.twitter.com/5wgRUSmpiA — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 24, 2023

محافظ الطائف يتفقد المواقع المتضررة

فيما تفقد محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار، عددًا من المواقع المتضررة في حي الوسام بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

وأوضح أنه قام بتلك الزيارة بإشراف مباشر من أمير المنطقة، بهدف الوقوف على الأضرار التي تسببت فيها الأمطار.

امطار متوسطة طريق الرياض سدير بعد الحسي شمالا@walmoon @tqqs pic.twitter.com/ECQ0p7zPDf — عبدالله عبدالرحمن عبدالله الفهيد (@sbnewsb) April 24, 2023

أمطار على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم

فيما نبَّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

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ضرورة أخذ الحيطة والحذر

وفي وقت سابق، شددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الماضي حتى الخميس المقبل.

امطار #البكيريه الان س ١٠.٠٠ م الاثنين ٤ شوال ١٤٤٤ #القصيم

عضو المجموعة عبدالمجيد الخزيم pic.twitter.com/kATw2RYrf0 — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 24, 2023

الابتعاد عن أماكن تجمع السيول

وشددت المديرية على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

وأكدت على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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