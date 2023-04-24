سارع بالتقديم.. وظائف شاغره براتب 8 آلاف ريال في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف

1- سكرتير تنفيذي

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس.

– رواتب تصل إلى “8.000 ريال”.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

– خبرة سابقة في مجالات ذات الصلة.

– مهارات عالية في التعامل والتواصل مع الآخرين.

– إلمام ومعرفة في استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

– خبرة سابقة في إعداد وكتابة التقارير ومحاضر الاجتماعات.

2- منقذ سباحة

– رواتب تصل إلى “6.000 ريال”.

– درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنة.

– أن يكون جاهزًا في أي لحظه لعملية الإنقاذ، وأن تكون التجهيزات اللازمة والإسعافات الأولية متوفرة لديه.

3- موظف استقبال فندقي

– درجة الدبلوم.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

– رواتب تصل إلى “6.000 ريال”.

طريقة التقديم

– خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).