سارع بالتقديم.. وظائف شاغره براتب 8 آلاف ريال في الرياض
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أعلنت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف
1- سكرتير تنفيذي
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس.
– رواتب تصل إلى “8.000 ريال”.
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
– خبرة سابقة في مجالات ذات الصلة.
– مهارات عالية في التعامل والتواصل مع الآخرين.
– إلمام ومعرفة في استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
– خبرة سابقة في إعداد وكتابة التقارير ومحاضر الاجتماعات.
2- منقذ سباحة
– رواتب تصل إلى “6.000 ريال”.
– درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنة.
– أن يكون جاهزًا في أي لحظه لعملية الإنقاذ، وأن تكون التجهيزات اللازمة والإسعافات الأولية متوفرة لديه.
3- موظف استقبال فندقي
– درجة الدبلوم.
– خبرة لا تقل عن سنتين.
– رواتب تصل إلى “6.000 ريال”.
طريقة التقديم
– خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).