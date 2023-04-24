الثلاثاء.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 5 من شوال 1444 هجرية، الموافق 25 من إبريل 2023م.

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:43 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:39، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:33 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:35 مساءً.

مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:34

المدينة – 4:29

الرياض – 4:00

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:19

المدينة – 12:20

الرياض – 11:52

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:42

المدينة – 3:48

الرياض – 3:20

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:44

المدينة – 6:48

الرياض – 6:20

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:14

المدينة – 8:18

الرياض – 8:50