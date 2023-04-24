الثلاثاء.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 5 من شوال 1444 هجرية، الموافق 25 من إبريل 2023م.
الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:43 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:39، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.
تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:33 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:35 مساءً.
مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:34
المدينة – 4:29
الرياض – 4:00
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:19
المدينة – 12:20
الرياض – 11:52
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:42
المدينة – 3:48
الرياض – 3:20
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:44
المدينة – 6:48
الرياض – 6:20
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:14
المدينة – 8:18
الرياض – 8:50