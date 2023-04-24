الإثنين، ٤ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
مواطن بعد عودته من السودان لأرض الوطن: “هذا أقوى جواز في العالم” (فيديو)
الآن.. شاهد الصواعق تضرب سماء الطائف وأمطارًا غزيرة في الرياض
المملكة تعزي مصر في وفاة مساعد الملحق الإداري بالسفارة بـ الخرطوم
وزير الصحة: المملكة تواصل دعمها لبرامج منظمة الصحة العالمية
سارع بالتقديم.. وظائف شاغره براتب 8 آلاف ريال في الرياض
شاهد.. لحظة وصول الرعايا الأجانب إلى جدة قادمين من السودان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مواطن بعد عودته من السودان لأرض الوطن: “هذا أقوى جواز في العالم” (فيديو)

مواطن بعد عودته من السودان لأرض الوطن: “هذا أقوى جواز في العالم” (فيديو)

مواطن بعد عودته من السودان لأرض الوطن: “هذا أقوى جواز في العالم” (فيديو)
٠١:٠٢:٥٧ ص، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

عبّر مواطن عن فرحته بعد عودته إلى أرض الوطن ضمن عملية الإجلاء الثانية من السودان مساء اليوم الاثنين.

وقال المواطن، الذي رفع علم المملكة بإحدى يديه، وأمسك جواز السفر باليد الأخرى: هذا “أقوى جواز في العالم”، مؤكدًا: “الذي يحمل هذا الجواز لا يخاف على عمره أبدًا”.

اقرأ أيضًا:

“الخارجية”: إجلاء 10 مواطنين و189 شخصًا من السودان إلى جدة اليوم

جاء ذلك فور عودة مجموعة من المواطنين ورعايا دول عربية وأجنبية إلى مدينة جدة، مساء اليوم الاثنين، على متن سفينة “جلالة الملك يُنبع”.

عملية الإجلاء الثانية

وأجلت السفينة التابعة للبحرية السعودية، ضمن عملية الإجلاء الثانية، رعايا من هولندا والعراق وتركيا وتنزانيا ولبنان وليبيا، والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وإيطاليا وقطر وسوريا.

وذكرت وزارة الخارجية، أنه تم إجلاء 10 من المواطنين في السفينة التي رست بجدة، وأشارت إلى أنها أجلت 189 شخصًا من رعايا الدول العربية والأجنبية.

اقرأ أيضًا:

سفير المملكة بالخرطوم: دول عربية وأجنبية نسّقت معنا لإجلاء رعاياها من السودان

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أقوى جواز في العالم.. السودان السعودية السعودية اليوم عملية الإجلاء الثانية

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف شاغرة بشركة «إريكسون» في الرياض

وظائف شاغرة بشركة «إريكسون» في الرياض

١١:٣٥ م، الخميس، ٢١ أبريل ٢٠٢٢
«التحالف» يعلن قبوله نتائج التحقيق في حادثة «القاعة الكبرى» بصنعاء

«التحالف» يعلن قبوله نتائج التحقيق في حادثة «القاعة الكبرى» بصنعاء

٠٦:١٨ م، السبت، ١٥ أكتوبر ٢٠١٦
ديوان المظالم يوضح طريقة الاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية

ديوان المظالم يوضح طريقة الاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية

٠١:٥٣ ص، الثلاثاء، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
نائب وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية فنلندا ويبحثان العلاقات الثنائية

نائب وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية فنلندا ويبحثان العلاقات الثنائية

١٢:٥٤ ص، السبت، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *