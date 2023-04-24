مواطن بعد عودته من السودان لأرض الوطن: “هذا أقوى جواز في العالم” (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

عبّر مواطن عن فرحته بعد عودته إلى أرض الوطن ضمن عملية الإجلاء الثانية من السودان مساء اليوم الاثنين.

وقال المواطن، الذي رفع علم المملكة بإحدى يديه، وأمسك جواز السفر باليد الأخرى: هذا “أقوى جواز في العالم”، مؤكدًا: “الذي يحمل هذا الجواز لا يخاف على عمره أبدًا”.

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جاء ذلك فور عودة مجموعة من المواطنين ورعايا دول عربية وأجنبية إلى مدينة جدة، مساء اليوم الاثنين، على متن سفينة “جلالة الملك يُنبع”.

عملية الإجلاء الثانية

وأجلت السفينة التابعة للبحرية السعودية، ضمن عملية الإجلاء الثانية، رعايا من هولندا والعراق وتركيا وتنزانيا ولبنان وليبيا، والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وإيطاليا وقطر وسوريا.

وذكرت وزارة الخارجية، أنه تم إجلاء 10 من المواطنين في السفينة التي رست بجدة، وأشارت إلى أنها أجلت 189 شخصًا من رعايا الدول العربية والأجنبية.

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