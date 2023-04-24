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الخارجية المصرية: مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة في الخرطوم

الخارجية المصرية: مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة في الخرطوم

الخارجية المصرية: مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة في الخرطوم
١٢:٠٨:١٤ ص، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء الاثنين، عن استشهاد محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم.

مصر تنعي مساعد الملحق الإداري

وفي بيان لها، نعت الوزارة ببالغ الحزن والأسى محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم.

الغراوي قتل خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة

وأكدت أنه استشهد، خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان.

وأضافت أن البعثة المصرية في السودان سوف تستمر في تحمل مسؤوليتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام.

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“الدعم” استهدف سيارة المسؤول المصري

وكان الجيش السوداني قد أكد مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم باستهداف سيارته على الطريق العام.

وأوضح أنه يعزي الشعب المصري، وأنه يدين استهداف قوات الدعم للبعثات الدبلوماسية والمدنيين.

وأكد أن قوات الدعم استهدفت سيارة المسؤول المصري بأحد شوارع الخرطوم.

فيما نفت وزارة الخارجية المصرية خبر مقتل هو محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم.

اتفاق على وقف إطلاق النار يبدأ بعد قليل

في الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن عن اتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع على وقف إطلاق النار،  يبدأ منتصف الليلة ويستمر 3 أيام.

الهدنة تبدأ منتصف الليلة وتستمر لـ 72 ساعة

وأوضح أن الهدنة بين الجيش السوداني والدعم السريع لمدة 72 ساعة تبدأ منتصف الليلة، مؤكدًا أن الهدنة ستسري على جميع أنحاء البلاد.

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وناشد طرفي الصراع الجيش السوداني والدعم السريع، ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار فورًا وبشكل كامل.

المملكة أجلت 356 شخصًا بينهم 101 مواطن

وكشفت وزارة الخارجة اليوم، أن إجمالي من أجلتهم المملكة من السودان حتى الآن بلغ 356 شخصًا بينهم 101 مواطن.

فيما تستمر عمليات الإجلاء من السودان، جوًا من مطارات عسكرية بالخرطوم وبحرًا من ميناء بورتسودان.

نزوح للمدنيين وإجلاء الرعايا الأجانب

واليوم العاشر للأزمة السودانية، يتواصل القصف والاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع، وسط نزوح للمدنيين وإجلاء الرعايا الأجانب، وتحذير من كارثة طبية بعد توقف عدد من المشافي عن العمل.

مقتل 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح

وتسببت المعارك منذ 15 من إبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات.

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