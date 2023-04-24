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محافظ الطائف يتفقد المواقع المتضررة من الأمطار في حي الوسام (فيديو)
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محافظ الطائف يتفقد المواقع المتضررة من الأمطار في حي الوسام (فيديو)

محافظ الطائف يتفقد المواقع المتضررة من الأمطار في حي الوسام (فيديو)

محافظ الطائف يتفقد المواقع المتضررة من الأمطار في حي الوسام (فيديو)
١٢:١١:٣٥ ص، الثلاثاء، ٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفقد محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار، عددًا من المواقع المتضررة في حي الوسام بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

وأوضح أنه قام بتلك الزيارة بإشراف مباشر من أمير المنطقة، بهدف الوقوف على الأضرار التي تسببت فيها الأمطار.

وفي وقت سابق، شددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم الاثنين الماضي حتى الخميس المقبل.

منطقة مكة المكرمة 

وقالت المديرية إن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وأجزاء من منطقة الرياض.

المناطق المتأثرة

وأوضحت أن تلك الحالة الجوية تشمل الرياض العاصمة والدرعية ورماح والخرج والمزاحمية وحوطة بني تميم والحريق والقويعية.  والمجمعة والزلفي وثادق وشقراء وضرما والغاط وعفيف والدوادمي وحريملاء والدلم ومرات والأفلاج ووادي الدواسر والسليل، وستتأثر مناطق عسير.  والباحة وجازان ونجران والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة. تشمل العاصمة المقدسة وبحرة وخليص والكامل والجموم والليث، وستتأثر مناطق تبوك والشرقية والجوف والحدود الشمالية.

أماكن تجمع السيول

وشددت المديرية على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعت المائية والأودية والسدود. وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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